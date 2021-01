La cucina è uno spazio molto importante in ogni casa. È una stanza che tutti noi usiamo quotidianamente più volte al giorno, per questo è importante che sia sempre in ordine e pulita. L’ordine però non è l’unico aspetto fondamentale a cui fare caso. Infatti, soprattutto se si ha una cucina piccola, è essenziale sapersi organizzare e trovare il giusto posto a ogni cosa. In questo modo non dovremo più perdere tempo a cercare le cose che ci servono e avremo sempre sotto mano quelle che utilizziamo di più. Scopriamo quindi come organizzare al meglio e in modo ottimale lo spazio in cucina con qualche piccolo trucco e accorgimento.

Suddivisione dello spazio

Il primo e forse più importante accorgimento da prendere è quello della suddivisione interna dei cassetti. Usiamo dei divisori (possiamo anche costruirli noi con il legno) o dei contenitori per dividere lo spazio dei cassetti. In questo modo non getteremo più dentro le cose alla rifusa, ma le posizioneremo al loro giusto posto. Se ogni oggetto ha una sua collocazione precisa infatti non avremo più difficoltà a trovarla quando ci servirà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Questo trucco è perfetto non solo per i cassetti, ma anche per gestire lo spazio dentro i mobili. Sfruttiamo più che possiamo contenitori, barattoli e cestini, tentando di suddividere ogni area per tipologia di prodotto o oggetto. Anche i ripiani interni sono utilissimi per evitare di impilare piatti, bicchieri e tazze con il rischio di cadute e rotture.

Come organizzare al meglio e in modo ottimale lo spazio in cucina

Un altro trucco davvero importante è quello di tenere a portata di mano gli oggetti che usiamo più spesso. Possiamo quindi scegliere di appendere al muro le pentole e le padelle che più ci servono, ma anche i taglieri e i coperchi. In questo modo non occuperanno spazio dentro i mobili e li avremo sempre pronti all’uso.

Ricordiamoci anche di sfruttare la parte interna delle varie ante. Queste superfici sono infatti perfette per applicare dei ganci, ai quali possiamo appendere misurini o strumenti da lavoro. Se abbiamo molto spazio possiamo addirittura attrezzare l’anta interna con un porta documenti da ufficio o con dei cestini porta riviste. Qui potremmo riporre tovaglie, strofinacci da cucina, prodotti per la pulizia, ecc.

Infine un’ottima soluzione, soprattutto per gli spazi molto profondi, è installare una serie di ganci estraibili e scorrevoli nella parte superiore dei mobili. In questo modo anche gli oggetti più difficili da raggiungere saranno a portata di mano con un solo gesto.