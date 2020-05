Le Borse, dopo la buona giornata vista ieri, oggi avevano aperto più titubanti per poi arrivare al crollo dopo il rally. Come operare sui mercati adesso?

Dopo una prima debolezza, alla fine i mercati hanno ceduto. In realtà, l’accordo fra Francia e Germania,con una serie di interventi a favore dell’economia, avevano acceso la speranza. Ma a perdere più di tutti, tra i mercati europei, è stata proprio Piazza Affari che qualche minuto dopo le 15 registrava il -2%. Per quanto riguarda la situazione sul resto dell’Europa non si vedevano che leggere flessioni. In altre parole, il crollo dopo il rally. Come operare sui mercati adesso?

Cosa comprare a Piazza Affari

Ieri avevano dato fiducia agli investitori le parole del governatore della Federal Reserve Jerome Powell. Oggi invece a penalizzare il tutto sono stati i dati macro, soprattutto tedeschi, con l’indice ZEW. Anzi ad essere più precisi in realtà è stata la sua ambiguità. Infatti da un lato l’indice Zew sul clima di fiducia sulle imprese tedesche è arrivato oltre i 51 punti. Dall’altro quello riguardante le attuali condizioni economiche è sceso a -93,5 punti. Da qui la domanda: come operare sui mercati adesso? Cosa comprare a Piazza Affari? Gli analisti di Banca Akros consigliano di comprare Piaggio (target fissato a 2,50 euro), Poste Italiane (10 euro) e TELECOM ITALIA (TIT:IM) (0,65 euro). Non buy, bensì outperform in casa Mediobanca che assegnano questo rating, tra gli altri, a Rai Way (t.p a 7,02 euro) e Recordati (44,50 euro).

Wall Street: come operare sui mercati adesso?

Anche a Wall Street i futures avvertono la debolezza. Poco prima delle 15.30 (ora italiana) solo in Nasdaq era in territorio positivo, peraltro di pochi decimi.Intanto, in un quadro frastagliato come quello di Wall Street, come operare sui mercati adesso? I rating degli analisti di KeyBanc Capital Markets confermano l’overweight su Autodesk Inc. con target price che è stato portato a $ 210 da $ 200. Intanto BTIG ha avviato la copertura del titolo Beyond Meat Inc. con un rating Buy e un target di prezzo di $ 173. Taglio invece su Comcast Corp. da parte di Guggenheim che ha declassato il titolo da Buy a Neutral.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati macro da citare, per oggi, oltre al già citato indice ZEW tedesco di maggio, anche il tasso di disoccupazione inglese di marzo e le richieste dei sussidi di disoccupazione di aprile sempre di Londra. Nel primo caso si ha un 3,9%, meglio delle attese (4,4%), nel secondo 856,500 ben oltre le 676,500 richieste previste. Per domani l’attesa sarà per i prezzi al consumo di aprile in Gran Bretagna ed Eurozona. Importante, data la situazione in evoluzione, le scorte settimanali di petrolio statunitense.