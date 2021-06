Esattamente come noi anche i nostri amici a quattro zampe soffrono molto il caldo. Se noi beviamo di più, mangiamo tanta frutta e verdura e prediligiamo piatti freschi, leggeri e facili da digerire, lo stesso vale anche per loro.

Dobbiamo quindi variare le sue abitudini in ambito alimentare senza però fargli mancare i nutrienti principali e garantendogli un’ottima salute.

Vediamo allora come nutrire al meglio e in maniera equilibrata il nostro cane in estate

Cibi in scatola

Anziché le crocchette preferire il cibo in scatola. Trattandosi di cibo umido è più ricco di acqua e consente di idratare il nostro cane anche attraverso il cibo.

Come noi umani, anche i cani hanno meno appetito quando fa caldo. Diamogli pertanto una porzione un po’ ridotta rispetto al solito. E se avanza del cibo buttiamolo via perché il cibo delle scatolette tende a fermentare.

Più verdure

Frutta e verdura sono molto importanti per arricchire l’organismo del cane con il giusto apporto di liquidi e vitamine. Tra gli ortaggi più apprezzati dai cani troviamo carote, rucola, zucchine e lattuga. Se li gradisce, ok anche ad anguria e melone. Attenzione però alle quantità: frutta e verdura devono costituire fino al 5% del totale degli alimenti.

Acqua a volontà

L’acqua è fondamentale per prevenire la disidratazione. Indicativamente, l’organismo di un cane richiede tra i 60 e gli 80 ml di liquidi ogni chilogrammo di peso.

Diamogli acqua fresca ma non fredda. L’acqua troppo fredda potrebbe infatti provocare problemi a livello gastrointestinale.

Quando siamo fuori casa, lasciamogli a disposizione una ciotola di acqua in più.

In viaggio, in spiaggia o quando lo portiamo a fare una passeggiata, portiamo sempre con noi acqua e ciotola.

Abbiamo così scoperto come nutrire al meglio e in maniera equilibrata il nostro cane in estate.

Ed infine, anche se potrà sembrare assurdo, ogni tanto deliziamo il nostro Fido con un pochino di gelato alla frutta. Esistono dei gelati creati appositamente per lui. Non gli farà male e lo faremo felice!

