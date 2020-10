Halloween sta arrivando, e con lei la protagonista per eccellenza dell’autunno: la zucca! Passare del tempo in famiglia a preparare le spaventose zucche di Halloween è un buon modo per passare del tempo con i propri bambini. Ma cosa fare di tutto quella polpa di zucca che rimane? Come non buttarla via? Tranquilli! Ho qua una ricetta deliziosa che vi farà amare sia la zucca sia Halloween. Continua a leggere se vuoi scoprire come non sprecare la polpa di zucca e creare il piatto perfetto per Halloween.

Gli ingredienti per preparare una gustosissima prelibatezza culinaria

a) Zucca, 1 kg;

b) patate, 200 g;

c) brodo vegetale, 1 l;

d) cipolle bianche, 80 g;

e) pepe nero, 1 pizzico;

f) sale, 1 pizzico;

g) olio extravergine d’oliva, 60 g;

h) cannella in polvere, 1 pizzico;

i) noce moscata, 1 pizzico.

Via con la ricetta che non vi farà sprecare la polpa di zucca!

Iniziate preparando il brodo vegetale. Una volta terminato, prendete la polpa di zucca che vi è rimasta dalle vostre lavorazioni di Halloween. Tagliatela a fette ed eliminate i semi.

Una volta terminato e ricavato all’incirca 600 g di zucca, passate alle patate. Pelatele e tagliatele a cubetti.

A questo punto ripulite la cipolla e tritatela finemente.

Ora accendete il fuoco e mantenetelo basso, mettete un pò di olio in pentola e lasciate imbiondire la cipolla appena tritata.

Ancora pochi passi e il vostro piatto perfetto per Halloween sarà pronto.

Appena la cipolla sarà dorata, aggiungete la zucca e le patate. Coprite tutto quanto con il brodo vegetale. Mettete sale e pepe a piacimento e aspettate 25-30 minuti, mantenendo sempre la fiamma dei fornelli bassa.

Una volta finito, spostate il contenuto nel mixer e frullate.

A fine procedimento, aggiungete cannella e noce moscata.

Complimenti! La crema è ora pronta per essere gustata!

