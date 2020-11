Quando ci si trucca, la maggioranza del prodotto si attacca alla mascherina, rovinandola. La soluzione sarebbe quella di non truccarsi, oppure di rinunciare al fondotinta.

In più, la mascherina non fa respirare la pelle quindi, se indossata molte ore al giorno, può creare arrossamenti e irritazioni e se si è truccati si rischia di danneggiare di più la pelle. La zona coperta, a causa del nostro respiro, resta costantemente umida, si appannano gli occhiali rovinando anche il make up agli occhi.

Insomma è una “vera tragedia”, la mascherina e il make up assieme non possono restare!

Poiché è importante indossarla e lo si farà ancora per un bel pò di tempo, daremo alcuni consigli su come non sporcare la mascherina con il trucco.

Ecco come non sporcare la mascherina con il trucco

Esistono dei trucchi che aiutano a mantenere il viso luminoso e ben truccato senza macchiare la mascherina.

La detersione



È importante detergere il viso, tenerlo ben pulito proprio per far resistere il make up.

La pulizia del viso può essere effettuata con prodotti specifici o anche con del latte detergente in modo da eliminare le impurità e le tracce di trucco. Fatto questo, stendere su tutto il viso della crema idratante.

La base del trucco

Il fondotinta macchia tantissimo la mascherina, quindi è meglio sceglierne uno leggero, no transfer e a lunga durata.

Fare trascorrere alcuni minuti e poi spruzzare sul viso un po’ di acqua termale, che idrata e fissa il trucco. Applicare sulla base, anche un po’ di cipria, così da fissarla meglio a prova di sfregamento con la mascherina.

Le labbra

Se proprio non si riesce a evitare di mettere il rossetto, sceglierne uno no transfer. Oppure mettere del burro di cacao per avere le labbra ben idratate.

Consigliamo di scegliere dei rossetti matti, non cremosi, perché durano di più e di fissarne con la cipria i bordi, aiutandosi con un pennellino, in modo da evitare che il rossetto possa sbavare o trasferirsi.

Oppure optare per i rossetti liquidi, che si asciugano e si fissano sulle labbra.