Come non perdere soldi con i continui falsi segnali sul Ftse Mib Future dovrà essere uno degli obiettivi dei traders per le prossime settimane. Le ultime sedute, infatti, sono state caratterizzate da continui saliscendi che potrebbero far perdere la bussola anche al più esperto degli investitori.

Andiamo, quindi, a studiare su ogni time frame i livelli di trading da monitorare in chiusura di barra per tenere il polso del mercato e sfruttare i movimenti direzionali senza essere ingannati dai falsi segnali.

Intanto facciamo notare come la settimana si sia sviluppata secondo le previsioni indicate nel precedente articolo.

Come non perdere soldi con i continui falsi segnali sul Ftse Mib Future: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Il Ftse Mib Future (quotazioni) ha chiuso la seduta del 7 agosto a quota 19.487 sostanzialmente invariato con un rialzo dello 0,16%.

Nel breve periodo continua il movimento laterale tra i livelli 19.000 e 20.575 con baricentro in area 19,635. Da notare che questa fase laterale va avanti da metà giugno e non accenna a terminare. A questo punto solo la rottura di uno dei livelli indicati, 19.000 e 20.575 darà direzionalità alle quotazioni.

Notiamo come in area 19.000 si potrebbe creare un doppio minimo con importanti obiettivi rialzisti immediati in area 22.000. Gli obiettivi successivi sono quelli indicati in figura.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono da incubo. Qualora, infatti, si dovesse continuare a scendere (chiusura giornaliera inferiore a 19.000) l’obiettivo successivo si trova in area 16.900 e a seguire in area 14.800.

Scenari per il medio/lungo periodo

Se sul settimanale è stato rotto al rialzo in chiusura di settimana l’ìmportantissimo livello in area 19.375 recuperando il break ribassista di settimana scorsa. Anche per settimana prossima, quindi, bisognerà stare molto attenti per evitare di rimanere incastrati in falsi segnali.

Cosa potrebbe succedere, quindi, settimana prossima? Viste le ultime sedute, si potrebbe scendere fino in area 19.000 e poi ripartire al rialzo. Bisogna, però, fare molta atttenzione.

Sul mensile, invece, il supporto ha retto e la tendenza in corso è rialzista.

Per settimana prossima, quindi, monitorare che non ci siano chiusure giornaliere confermate sotto 19.000 e che alla chiusura di venerdì venga mantenuto il supporto in area 19.375. Solo in questo caso si possono immaginare nuovi rialzi sul Ftse Mib Future.