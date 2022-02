Già prima della pandemia di Covid 19 il cinema era un luogo di culto per pochi eletti.

A parte quei pochi film campioni d’incassi, nei giorni infrasettimanali ed in orari non serali le sale erano frequentate solo dai veri appassionati.

Per l’avvento delle piattaforme streaming o per il costo del biglietto in aumento, diverse persone hanno rinunciato all’ebbrezza della sala per la comodità della propria casa.

Con la pandemia e la chiusura dei cinema, poi, il settore ha subito una grossa frenata.

Negli ultimi tempi però le case di produzione hanno ricominciato ad affidare le proprie pellicole alle sale cinematografiche. Complice la pandemia, inoltre, il costo dei biglietti è decisamente stato ridotto rispetto a quello del periodo pre Covid.

Come fare a rimanere sempre aggiornati

Sia per nostalgia sia per una più ampia accessibilità economica le sale hanno iniziato a riaccogliere la propria clientela, vecchia e nuova.

Una domanda però che tutti ci poniamo è come non perdere assolutamente le ultime uscite e come fare a trovare sulle piattaforme quel film che vorremmo vedere.

Ci è sicuramente capitato, e non di rado, di dover scegliere un film da vedere e passare ore solo a decidere quale o a cercarlo sulle diverse piattaforme.

Questo cercare ci fa perdere diverso tempo e spesso poi non vediamo più nulla.

Come non perdere assolutamente le ultime uscite sulle piattaforme streaming e al cinema

Ovviamente potremmo fare una ricerca manuale su ogni piattaforma cercando il film o la serie TV che vogliamo vedere nello specifico, di cui parlano tutti o che deve ancora uscire.

Non sarebbe invece più facile se ci fossero dei supporti sul web a cui poterci appoggiare?

Ebbene esistono. Ne nominiamo sono alcuni che potrebbero essere tra quelli più in voga e più facilmente utilizzabili. Il web, in realtà, pullula di aiuti per trovare i nostri film preferiti.

Se per esempio stiamo cercando un titolo in particolare possiamo utilizzare JustWatch.

Tramite questo sito o utilizzando l’applicazione ci vorranno solo dei secondi per scoprire dove poter vedere quel film o quella serie TV. In streaming, a noleggio o a pagamento il sito vi da tutte le informazioni.

Potremmo invece utilizzare l’esperienza degli scrittori di IMDB per restare sempre aggiornati sugli ultimi film in uscita o addirittura su quelli in produzione. Possiamo perfino scegliere i nostri generi preferiti in base ai quali ricevere notifiche personalizzate.

Questi sono alcuni suggerimenti che in futuro ci faranno risparmiare un sacco di tempo nella scelta di cosa vedere, che sia a casa o al cinema.