La festa di Halloween, piaccia o non piaccia, ha preso ormai piede in Italia negli ultimi anni. Ricorrenza di origine celtica per eccellenza, è una festa dalle origini molto antiche: festeggiata in Irlanda da tempi memorabili per celebrare la fine dell’estate, è considerata oggi l’evoluzione moderna della festa pagana di Samhain. In Italia ritorna ogni anno ma nel mezzo dell’autunno, anticipa l’ora solare e la festa dei santi. Il 31 ottobre non basta ricordarsi di portare indietro le lancette dell’orologio. Bisogna prepararsi per tempo e non farsi cogliere impreparati.

Grandi e piccini aspettano la serata come una notte magica, in cui ogni trasgressione dalle regole quotidiane è lecita, pur di vivere un’emozione diversa. E così, in ogni città e paese, da nord a sud dello stivale, si organizzano eventi e feste paurose. Si cucinano manicaretti a tema, si addobbano le case e si acquistano o assemblano vestiti curiosi: zombie, streghe, fantasmi e ragnatele la fanno da padroni. Ma protagonista indiscussa del 31 ottobre, ogni anno, è sicuramente lei, la zucca, un ortaggio insolito e dal colore vivace, diventato ormai un simbolo affascinante per grandi e piccini.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Come non farsi trovare impreparati in casa per la sera di Halloween e organizzare una festa da paura

Già dal pomeriggio, può capitare che i bambini bussino alla porta in cerca di dolcetti. Non possono perciò mancare in casa caramelle e manicaretti. Ma aprendo la porta ad Halloween deve esserci lei, la zucca. Possiamo acquistarla in plastica in varie versioni ma nel caso decidiamo di decorarne una vera, dobbiamo tenere a mente che intagliarla non è certo un gioco da ragazzi. Armiamoci di coltelli affilati, un cucchiaio, colori e tanta pazienza. Tagliamo la calotta superiore e svuotiamola all’interno con un cucchiaio. Poi col pennarello nero disegniamo occhi, bocca e naso da incidere a dovere e lasciamola asciugare per un giorno. Sarà così pronta da esporre sul tavolo o sul davanzale di casa, illuminata con una luce o una candela.

Per creare la giusta atmosfera, possiamo poi preparare altri addobbi originali. Fantasmi di carta e zucche colorate, da ritagliare e unire a ghirlanda con un cordoncino, palloncini colorati rigorosamente neri o arancio da gonfiare, ali di pipistrello e ragni da ritagliare e attaccare alle tende o alle pareti di casa.

E per una cena dalla giusta atmosfera, non possiamo non cucinare ricette o dolcetti a tema: la pasta o gli involtini di pollo conditi con la zucca o lo spezzatino di zucca e vitello per lasciare a bocca aperta i nostri ospiti grandi e piccini. Per finire la serata, cheese cake e biscotti colorati alla zucca delizieranno i nostri palati.

Come realizzare un originale costume di Halloween fai da te.

Non può infine mancare un originale costume da realizzare a mano: vestiamoci di nero con gonna lunga, maglietta decorata e un grande cappello da strega, con finte ragnatele cucite addosso, se vogliamo essere delle streghe; indossiamo un grande lenzuolo bianco intagliato con occhi, naso e bocca se vogliamo sembrare un fantasma, coloriamoci il viso di verde e infiliamoci abiti vecchi a brandelli per somigliare ad un vero zombie. Spazio alla fantasia dunque. Come non farsi trovare impreparati in casa per la sera di Halloween e organizzare una festa da paura? Una sola parola d’ordine: divertimento e trasgressione nella notte più paurosa dell’anno.