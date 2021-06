Il Governo ha messo a punto nel 2020 il Piano “Italia Cashless” allo scopo di incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e contrastare l’evasione fiscale. Come molti ricorderanno, il primo periodo del piano è stato lanciato in via sperimentale. L’Extra Cashback di Natale, infatti, è iniziato l’8 dicembre 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2020. Allora, con un minimo di 10 acquisti effettuati abbiamo ottenuto il 10% di rimborso sulla spesa effettuata, fino a un massimo di 150 euro. Adesso siamo finalmente prossimi alla conclusione della prima fase del cashback del 2021. Il 30 giugno, infatti, si conclude questa fase e dal 1° luglio saranno erogati i rimborsi. Vediamo come non farsi scappare i rimborsi del Cashback 2021 erogati dal 1° luglio.

Chi riceverà il cashback

Chi ha effettuato almeno 50 transazioni a partire dal 1० gennaio 2021, ed entro il 30 giugno 2021, otterrà l’accredito sul conto corrente. Le transazioni devono essere state effettuate con carta o bancomat, oppure con prepagate e applicazioni finalizzate ai pagamenti. L’importo accreditato sarà pari al 10% di quanto speso con le 50 transazioni nell’arco di tempo indicato. L’importo massimo accreditabile è di 150 euro.

È previsto inoltre un Super Cashback di 1.500 euro per le prime 100mila persone che hanno totalizzato il maggior numero di transazioni. Questa somma si aggiunge al 10% prima indicato.

Come non farsi scappare i rimborsi del Cashback 2021 erogati dal 1° luglio

Tra il 1° luglio 2021 e il 29 agosto 2021, Consap erogherà i rimborsi a chi ha partecipato al cashback, totalizzando 50 transazioni nell’arco del primo semestre (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021). Il bonifico erogato sarà pari all’ammontare complessivo del rimborso. La somma sarà versata direttamente sul conto corrente indicato con IBAN al momento dell’adesione al programma attraverso l’app IO. Se non dovessimo ricevere il rimborso, è possibile presentare reclamo sul portale del Consap entro dicembre. Consap avrà 30 giorni di tempo per valutare la domanda di rimborso.

Dal 1° luglio parte la seconda fase del Cashback

Il 1° luglio partono i rimborsi del primo semestre, ma non solo. Inizia il secondo semestre, ossia la seconda fase del Cashback che si concluderà il 31 dicembre 2021. Il meccanismo di adesione è il medesimo, non ci sono variazioni. Sarà sufficiente effettuare l’accesso sull’app IO attraverso Spid o CIE, indicare gli estremi delle carte con le quali si effettuano i pagamenti e l’IBAN del conto sul quale si desidera ricevere il bonifico. Sono previsti gli stessi passaggi anche nel caso di registrazione sui sistemi come Poste, Satispay, Hype, ossia gli strumenti di pagamento elettronici scelti per partecipare all’iniziativa.