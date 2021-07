La maggior parte delle Regioni italiane da qualche giorno ha già iniziato il periodo dei saldi. Quelle che invece hanno subito qualche ritardo dovrebbero cominciare verso la metà di questo mese. Per cui se si desidera fare dei buoni affari è necessario cominciare a stilare una wishlist dei prodotti che si desiderano.

Prima di far questo, però, scopriamo insieme come individuare chi ci sta realmente vendendo un articolo scontato o chi invece cerca di fare il furbo. Per questo vediamo insieme come non farsi fregare dai negozianti durante i saldi grazie ai consigli degli Esperti.

Ci sono un paio di regole da seguire per valutare se il negoziante con cui stiamo trattando è onesto. La prima è la disposizione della merce.

Per legge, infatti, questa deve essere divisa da quella che invece mantiene il prezzo pieno. In questo modo diventa semplice per il cliente potersi orientare e scegliere consapevolmente cosa vuole comprare.

La seconda consiste nel cartellino. Sempre secondo le disposizioni in vigore questo deve presentare tre numeri: il costo iniziale, lo sconto applicato e infine il prezzo finale. Se questi fattori non vengono rispettati si tratta di una vendita irregolare.

Altri consigli da tenere sempre a mente

Sempre per evitare problemi è meglio sempre tenere lo scontrino in modo da poter effettuare un reso in futuro. Se l’articolo che si desidera cambiare non fosse più disponibile, si può chiedere un rimborso in contante.

Secondo il Codacons il tempo limite per effettuare questa operazione è di due mesi. Inoltre sempre il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori afferma di diffidare degli sconti uguali o superiori al 50%. Infatti, generalmente, non si tratta di un invenduto di fine stagione, ma di fondi vecchi di magazzino.

