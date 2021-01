Le gocce di cioccolato, sono molto utilizzate nella preparazione di dolci e torte. Sono adatte come farcitura e per le decorazioni. Sono molto buone e donano al dolce, quel gusto particolare che, solo il cioccolato sa dare.

Può capitare, dopo aver sfornato il dolce, di vedere le gocce di cioccolato cadute tutte sul fondo, oppure depositate sulla sua superficie.

Questo è un inconveniente che può capitare a tutti, soprattutto a chi non è a conoscenza di alcuni trucchi.

In questo articolo, spieghiamo come non fare affondare le gocce di cioccolato nei dolci in modo da averli sempre belli e “scenografici”.

Ingredienti

a) q. b. gocce di cioccolato;

b) q. b. farina.

Procedimento di come non fare affondare le gocce di cioccolato nei dolci

Il trucco è molto semplice, bisogna mettere le gocce per quindici minuti nel freezer, oppure trenta minuti in frigorifero prima di utilizzarle.

Si procede in questo modo: iniziare a preparare il dolce. L’impasto deve essere ben cremoso e consistente in modo che le gocce non riusciranno a scendere sul suo fondo.

Quando l’impasto sarà pronto, togliere le gocce di cioccolato dal freezer e spolverizzarle con la farina. Poiché le gocce, a causa della loro permanenza in freezer si saranno inumidite, la farina riuscirà ad aderire bene sulla loro superficie.

Per eliminare la farina in eccesso, versare le gocce di cioccolato in un colino per setacciarle e metterle nell’impasto del dolce. L’impasto dovrà essere lavorato poco.

Metterlo in un ruoto e distribuire altre gocce sulla superficie.

Inserire il ruoto nel forno e cuocere come disposto dalla ricetta che si sta eseguendo.

Al posto della farina, se si vuole, si può utilizzare del cacao amaro per spolverizzare le gocce di cioccolato e il risultato finale sarà lo stesso.

Con questo trucchetto i dolci preparati saranno perfetti ed anche più buoni.

In oltre, questo trucco potrà essere utilizzato con l’uvetta e la frutta secca di qualsiasi tipo.