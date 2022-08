Se c’è una cosa che gli italiani cucinano più spesso di qualsiasi altra è certamente la pasta. Ma come tutti avremo fatto esperienza, la cottura della pasta spesso può trasformarsi in un disastro per il piano cottura se non facciamo attenzione, e l’acqua trabocca oltre i bordi della pentola. Nulla di grave, certo, ma è comunque una scocciatura dover pulire il piano cottura dopo ogni uso. Ma fortunatamente, esiste un modo molto semplice per evitarlo.

Attenzione a quando saliamo l’acqua della pasta

La prima regola per non far traboccare l’acqua è quello di salare l’acqua fin da subito. Se aspettiamo che sia calda per salarla, infatti, l’acqua potrebbe mettersi a bollire furiosamente e traboccare fuori dalla pentola. Il secondo consiglio è di utilizzare una pentola più capiente di quella che usiamo di solito, ma la stessa quantità di acqua, per rendere meno probabile la possibilità di creare disastri. Ma questi non sono gli unici consigli.

Attenzione alla quantità di amido nella pasta

La pasta che contiene più amido presenta maggiori rischi di formare una schiuma sulla superficie dell’acqua bollente, che traboccando andrebbe a sporcare tutto il piano cottura. Se vogliamo ridurre al minimo le pulizie, quindi, scegliamo una pasta con meno amido. Un’altra soluzione è di sciacquare velocemente la pasta prima di gettarla in pentola per eliminare buona parte dell’amido superficiale. Questa stessa regola vale per il riso, e ci permette di ottenere un riso molto più compatto e meno ‘pastoso’.

Come non far traboccare l’acqua che bolle e pulire il piano cottura

Il trucco definitivo per evitare di far traboccare l’acqua della pasta è però un altro: basta un cucchiaio di legno appoggiato di traverso sui bordi della pentola. Quando l’acqua, salendo durante la bollitura, toccherà il cucchiaio, questo assorbirà il calore in eccesso, e impedirà all’acqua di traboccare. Niente di più semplice.

Usiamo del semplice aceto per eliminare le macchie

Abbiamo visto come non far traboccare l’acqua della pasta durante la cottura per risparmiarci delle pulizie in più. Ma se nonostante tutte le nostre accortezze, dovessimo macchiare il piano cottura niente paura, perché è semplice rimediare.

Non occorre tirare fuori prodotti specifici. Basta del semplice aceto bianco da cucina su una spugna per pulire in una sola passata qualsiasi macchia di acqua, amido e sale sul nostro piano cottura, anche senza risciacquo. Un bel risparmio di tempo.

