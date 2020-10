Grazie alla tecnologia vediamo, oggi, come non dimenticare più le chiavi e rimanere chiuso fuori.

Quante volte, infatti, vi è capitato di tornare correndo a casa perché avevate dimenticato di chiudere la porta? Quante altre volte, invece, avete dimenticato le chiavi dentro e ve ne siete accorti solamente dopo aver chiuso la porta dietro di voi? Vuoi sapere come fare per non dimenticare più le chiavi e non rimanere più chiuso fuori casa? Noi di ProiezionidiBorsa conosciamo bene questo vostro problema e per questo vogliamo darvi un consiglio per superarlo. Attraverso l’istallazione di questa serratura non dovrete, infatti, più aver paura di dimenticare le chiavi in casa o di non aver chiuso la porta.

Una serratura intelligente per non rimanere più chiuso fuori casa

Le smart lock sono delle serrature intelligenti che ti permettono di aprire la porta di casa tramite il tuo cellulare.

Ti basterà scaricare l’apposita app sul telefono e connetterlo alla serratura tramite bluetooth. Una volta fatto ciò, dovrai digitare un codice per aprire la porta.

Nei modelli che, invece, utilizzano il wi-fi ti basterà invece entrare nell’app e digitare il codice. Ovunque tu sia.

Quest’ultimo modello permette l’apertura da remoto dandoti la possibilità di aprire la porta a distanza senza dover cedere le tue chiavi di casa.

Allo stesso tempo, potrai sempre sapere se la porta di casa è chiusa o è aperta e chiuderla a distanza.

A cosa fare attenzione quando scegli una serratura intelligente

Sono tre i fattori che devi tenere in considerazione prima di comprare una serratura elettrica.

In primo luogo è indispensabile l’installazione, in casa, del wi-fi. Nel caso in cui quest’ultimo non sia presente sarai costretto a comprare il modello bluetooth. In quest’ultimo caso perderai la possibilità di aprire la serratura da remoto.

In secondo luogo, dovete scegliere se aggiungere la serratura intelligente a quella tradizionale o se volete un sistema totalmente nuovo.

Nel primo caso, taglierete i costi e, nell’ipotesi in cui il vostro cellulare si dovesse scaricare, potreste sempre aprire con le chiavi.

Nel secondo caso, invece, spenderete di più ma avrete la possibilità di aprire casa digitando lo stesso codice dell’app su uno schermo posizionato sopra la vostra serratura.

Infine, state attenti al sistema operativo supportato dalla serratura intelligente. Alcuni sono compatibili solamente con sistemi Android mentre altri possono essere utilizzati solamente se possiedi un iphone.

Un utile consiglio

Consiglio dell’autore: stai attento al tipo al modello di porta su cui la serratura verrà montata. Se vuoi montare il modello che non richiede una sostituzione totale della serratura preesistente, alcuni modelli di serrature elettriche potrebbero, infatti, non essere compatibili.

Leggi attentamente le specifiche di ogni prodotto e chiedi al tuo fabbro di fiducia nel caso non fossi sicuro.

E questo è tutto per quanto riguarda come non dimenticare più le chiavi e rimanere chiuso fuori casa.