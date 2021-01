Chi non ha mai pensato che buttare il pane fosse un vero e proprio spreco? Ebbene ci sono molti modi per utilizzare il pane raffermo senza doverlo buttare, preparando un dolce davvero squisito.

La ricetta è molto semplice e non contiene nè burro, nè olio e ha una consistenza morbida, leggermente gommosa, in quanto non contiene neanche un pizzico di lievito. I croccanti fiocchi d’avena sono perfetti per rendere ancora più golosa la ricetta insieme alla crema inglese o in alternativa del miele o della marmellata.

Un altro dolce facile e goloso sono le girelle di pasta sfoglia con crema di arance pronte in pochi minuti.

Ingredienti per l’impasto

250 g pane raffermo

500 ml latte intero

100 g zucchero

150 g cioccolato fondente

60 g pinoli

1 pera

2 uova

una manciata di fiocchi d’avena

Per la crema inglese da aggiungere a parte (facoltativa)

1 tuorlo d’uovo

30 g zucchero

60 g latte intero

succo e buccia di una arancia piccola

Come non buttare il pane raffermo preparando un dolce squisito

Preparazione

Iniziare la preparazione del dolce la sera prima, prendendo il pane raffermo sminuzzato in piccoli pezzi e aggiungerlo in un recipiente ricolmo di latte e riposto in frigorifero coperto da pellicola trasparente per alimenti, tutta la notte. Il giorno successivo, prendere il pane dal frigorifero e frullarlo fino a quando non si otterrà una purea.

Nel frattempo far sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e sbattere le uova. Successivamente aggiungere i pinoli, la pera tagliata a cubetti, lo zucchero, le uova precedentemente sbattute ed infine il cioccolato sciolto. Mescolare bene tutti gli ingredienti e accendere il forno a 180°C.

Prendere un tegame che dovrà essere ben imburrato e infarinato, versare l’impasto ed infine aggiungere i fiocchi di avena. Far cuocere il dolce per circa 45 minuti e controllare la cottura con uno stuzzicadenti. Durante la cottura, preparare la crema inglese, scaldando il latte a fuoco moderato con le bucce d’arancia in un pentolino.

A parte mescolare con una frusta da cucina il tuorlo d’uovo con lo zucchero e quando il latte sarà caldo, togliere la buccia di arancia e versare il composto di uova e zucchero. Mescolare continuamente prestando attenzione a non formare grumi ed infine versare il succo di un arancia piccola.

Tagliare la torta oramai cotta e intiepidita in tanti quadratini e accompagnarla con la crema inglese.