Avere le mani e i piedi freddi è un disturbo molto comune e fastidioso, perché spesso non permette la concentrazione necessaria per lavorare al computer.

Questo problema è dovuto alle basse temperature invernali, che impediscono la corretta circolazione nell’organismo, specialmente nelle mani e nei piedi.

Restare molte ore fermi al computer, rende la circolazione molto difficile ed il sangue, non riesce ad arrivare nelle zone periferiche, lasciandole fredde.

Se questo problema non è legato a particolari patologie, si può ricorrere a dei rimedi molto semplici, per limitare il freddo sia alle mani che ai piedi.

Ecco alcune regole da seguire su come non avere mani e piedi freddi mentre si lavora al pc

Indossare gli indumenti adatti

Sembra una cosa scontata ma indossare calze pesanti, guanti, pantofole, è molto importante e aiutano tanto.

Usare creme adatte

È bene usare delle creme che oltre a proteggere la pelle, aiutino a stimolare la micro circolazione e ad avere meno freddo alle mani e ai piedi.

Fare massaggi

Massaggiare costantemente le parti intorpidite e dolenti, in modo da riattivare i micro muscoli e la circolazione sanguigna.

Alimentazione corretta

Per non avere freddo alle mani e ai piedi occorre evitare di ingerire quegli alimenti a cui si è allergici o che non aiutano la circolazione come il caffè e gli alcolici.

Fare movimento

Fare movimento è basilare. Cercare di non stare sempre nella stessa posizione durante la giornata, anche se si è davanti al computer. Alzarsi di tanto in tanto e fare degli esercizi fisici.

Assumere vasodilatatori

Assumere degli alimenti che stimolano la circolazione sanguigna e aiutano la digestione come le tisane allo zenzero, alcune spezie come il pepe, la curcuma, la cannella e il rosmarino.

Pediluvi ed impacchi

Ottimi sono i pediluvi che favoriscono il rilassamento e gli impacchi di edera per riscaldare i piedi.

Come non avere mani e piedi freddi quando si lavora al pc non è difficile, basta seguire questi semplici e rapidi consigli per lavorare meglio!