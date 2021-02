I capelli sono molto importanti, vederli sani e curati è l’aspirazione di tutti. I trattamenti esterni sono utili di tanto in tanto ma il nutrimento avviene dagli alimenti che si assumono. Se si è usata qualche volta la cheratina si è verificato quanto faccia bene al capello. Una volta appurata l’esistenza di questo ingrediente non si riesce a farne a meno. Ma ci si è mai chiesto se c’è una forma naturale per assumerla? La risposta è si. Ora vediamo come assumerla mangiando cibi che aiutano a sintetizzarla. Scopriamo allora come non avere capelli sfibrati con questo ingrediente straordinario e avere una fantastica chioma.

Anche se in commercio i prodotti a base di cheratina sono molti è necessario sapere che alcuni cibi la producono e che l’assunzione di tali ingredienti aiuta la cura dei capelli e delle unghie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Cheratina, di cosa si tratta?

Si tratta di una proteina con molti aminoacidi e alla biosintesi di questi partecipano diverse vitamine e oligoelementi. La cheratina è la componente principale per la cura dei capelli. Quando i capelli stressati da tinture e dalle continue asciugature del phon appaiono sfibrati questa proteina viene denaturata o manca nell’alimentazione. Quindi oltre l’impacco esterno di questa sostanza cosmetica, andiamo a vedere cosa mangiare. Partiamo proprio da questo per capire come non avere capelli sfibrati con questo ingrediente straordinario e avere una fantastica chioma.

Alimentazione

Alcuni frutti e alcune verdure contengono la vitamina C. La vitamina C favorisce l’assorbimento di proteine di origine vegetale. In particolare agrumi come pompelmi, arance e limoni ma anche verdure come cavoletti di bruxelles e peperoni. Anche i cereali integrali rappresentano nutrienti validi per il nostro scopo. Il cereale più consigliato per la nutrizione dei capelli è il miglio. Questo contiene vitamina A, acido folico, ferro, potassio e zinco. Altro importante contenuto proteico è il riso integrale con alto contenuto della vitamina B7.

Sono anche indicati i latticini, quelli non troppo ricchi di grassi come latte e yogurt magro. Questi contengono gli amminoacidi essenziali per produrre questa proteina. La sintesi della cheratina è coadiuvata da alcuni minerali. Come ad esempio lo zolfo che si trova nei cibi come il cavolo nero, fagioli secchi, uova e soia.

Quindi l’alimentazione ha un ruolo importante per i nostri capelli? Pare proprio di si. La protezione di tutto l’organismo e in questo caso, del capelli dipende molto da ciò che assumiamo giornalmente.

Tutto gira all’equilibrio della giusta quantità di tutti gli elementi da assumere che aiutano la salute e la bellezza, così strettamente collegate. Ecco come non avere capelli sfibrati con questo ingrediente straordinario e avere una fantastica chioma.