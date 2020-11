Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La privacy dovrebbe essere uno dei principi fondanti della quotidianità. Il privato, infatti, dovrebbe essere gelosamente custodito da tutti. Ma, nella società di oggi, il discorso diventa decisamente più complesso. Con l’avvento della tecnologia, infatti, la vita privata quasi non esiste più. Si è travolti da una miriade di informazioni al secondo, e si tende a voler condividere ogni momento della propria vita. Che sia per volontà di mostrare agli altri ciò che si fa, per seguire la moda o per semplice abitudine, è innegabile che la privacy sia diventato un concetto, il più delle volte, quasi astratto. E forse, si dovrebbero trovare dei modi per riuscire a mantenere un po’ di riservatezza, anche quando si è soliti utilizzare il telefono. E ci sono alcune mosse per farlo.

Per mantenere la propria privacy su WhatsApp, si può eseguire questa operazione

Una delle trasformazioni che la tecnologia ha apportato è sicuramente la messaggistica istantanea. E WhatsApp, in questo, è uno dei re indiscussi. L’applicazione, infatti, ha milioni di utenti che la sfruttano per rimanere in contatto con le persone care. Ma c’è un problema, e per molti è davvero serio. Infatti, l’applicazione dà la possibilità di nascondere l’ultimo accesso, di non dare la conferma della lettura di un messaggio e di scegliere i contatti che possano vedere i contenuti che si pubblicano nelle storie. Ma non dà la possibilità di essere online senza che i contatti lo vedano. In realtà un modo ci sarebbe. Forse è un po’ estremo, ma è l’unico in questo caso per assicurarsi che i contatti che non vogliamo non possano vedere la scritta “online”. Ecco come non apparire online su WhatsApp anche quando si sta messaggiando.

Non apparire online

L’unico modo in cui ci si può assicurare che i contatti non vedono la scritta “online” è quella di bloccarli. Noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo già spiegato nel dettaglio come eseguire questa operazione. Tutti i passaggi utili potranno essere trovati in questo articolo. In questo modo, si potrà continuare a messaggiare indisturbati, senza che le persone che non si vogliono sentire sappiano che si è online. Quando si vorrà riapparire online, basterà sbloccarli.

Perciò, ecco come non apparire online su WhatsApp anche quando si sta messaggiando. Come già detto, forse è un metodo un po’ duro, ma davvero efficace. Basterà ricordarsi di sbloccare i contatti alla fine della conversazione!