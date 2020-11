A chi non è mai capitato di annoiarsi? Vediamo ora di dare qualche consiglio su come non annoiarsi in macchina, a casa o altrove.

Come non annoiarsi in macchina

La prima cosa da capire è se chi è in auto è alla guida oppure no. Questo perché spesso può capitare che dalla noia si passi al sonno, allora se si è alla guida le cose si complicano.

Un rimedio per mantenersi attivi alla guida è quello di masticare delle gomme o magari delle patatine croccanti oppure sbattere le mani sulle gambe.

Se non si è alla guida per non annoiarsi allora basta leggere un libro, ascoltare della musica, oppure fare dei giochi di gruppo del tipo “Nomi, cose, persone e città”.

Come non annoiarsi a casa

Quando si è a casa e ci si sta annoiando ci sono veramente molte cose da fare.

Trovare qualche programma interessante in TV, leggere un libro, ascoltare la musica, sistemare e mettere in ordine le proprie cose, siano esse i vestiti, le carte, gli attrezzi del giardino.

Se si è appassionati di cucina si può provare qualche nuova ricetta oppure fare degli esercizi fisici del tipo piegamenti, flessioni, squat.

Come non annoiarsi altrove

Spesso può capitare che facendo un lavoro che non piace possa subentrare la noia.

In questo caso se si ha la possibilità di lasciare il posto di lavoro per una mezz’ora, la cosa migliore da fare è una bella passeggiata all’aria aperta.

Camminare aiuta ad attivare tutto il corpo facendolo funzionare in modo più fluido e veloce.

In caso di sonno alla guida, occorre sempre fermarsi a dormire in una area di servizio sorvegliata e ripartire solo dopo essersi riposati.

In caso di sonno alla guida, occorre sempre fermarsi a dormire in una area di servizio sorvegliata e ripartire solo dopo essersi riposati.

