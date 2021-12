I cannelloni ripieni sono tra i piatti più amati dagli italiani. Un classico sia per il pranzo della domenica che per le vere e proprie festività.

Chi non ha ancora scelto il primo piatto per il menù di Natale potrebbe optare per la versione che proporremo. Come non amare questi cannelloni ripieni da preparare con 2 prodotti della stagione e perfetti per il pranzo di Natale?

Al posto di usare solito ripieno con il ragù bolognese, ne faremo uno con protagonisti due ortaggi dicembrini: la zucca, sulle nostre tavole già dall’autunno, e il radicchio rosso.

In pochi sanno che il mese di dicembre è uno dei migliori per comprare quest’ultimo ortaggio. Tra i radicchi più pregiati da acquistare ci sono l’IGP di Treviso e il radicchio di Castelfranco Veneto, veri e propri orgogli culinari della nostra Penisola. Quest’ortaggio è infatti protagonista di ricette adatte alle festività natalizie, come questo delizioso tortino e persino un dolce.

Ingredienti per 4 persone

16 cannelloni secchi;

200 g di zucca già mondata;

100 g di ricotta magra;

2 cucchiai di parmigiano;

1 uovo intero;

1/2 radicchio rosso;

q.b. pangrattato, burro, sale, pepe e besciamella (ecco come farla in casa);

1 pizzico di noce moscata.

Il primo passo è quello di ridurre la zucca in purea. Per farlo, tagliarla a pezzetti e cuocerla a vapore. Una volta pronta, farla raffreddare e schiacciarla coi rebbi di una forchetta. In seguito, far amalgare la purea alla ricotta e aggiungere un po’ di noce moscata, un uovo intero, sale, pepe e parmigiano. Mescolare assieme a qualche cucchiaio di pangrattato per assicurarsi che il composto si rassodi. Tritare il radicchio e aggiungerlo al resto del ripieno. Infine, trasferirlo in una sac à poche, da usare per riempire i cannelloni. Scaldare il forno a 180°.

Intanto, sbollentare i cannelloni in acqua leggermente salata, per poi scolarli, asciugarli e distribuire il ripieno al loro interno. Imburrare una pirofila, riporre i cannelloni al suo interno, versarci sopra altra besciamella e una spolverata di parmigiano. Infornarli per 30 minuti.

Ed ecco pronti i cannelloni alla zucca e al radicchio rosso. Non resta che guarnirli con dei dadini di zucca e delle listarelle di radicchio e servirli.