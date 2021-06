Il tema della sicurezza informatica, come sanno bene i Lettori di ProiezionidiBorsa, è molto sentito. Soprattutto in tempi di smart working, dove il traffico web è molto cresciuto, le persone vogliono sentirsi tranquille nel navigare su internet. Truffe, hacker, phishing e tanti altri pericoli si annidano in ogni ansa della rete. Come fare allora per proteggersi?

In realtà la soluzione esiste ed è anche molto comoda. Gli Esperti della Redazione proveranno a rispondere oggi alla necessità di quei Lettori che si domandano come navigare su internet proteggendosi dagli hacker attraverso un semplice strumento che tutti possono installare.

È legale o no?

Non si tratta di trucchi o strani metodi: tutto quello che occorre fare è utilizzare un servizio di rete privata virtuale, noto anche come VPN. Moltissimi si tirano indietro perché spesso si tratta di servizi a pagamento. Comunque la Redazione consiglia di non sottovalutare questo aspetto, perché i migliori provider che offrono una VPN non sono di certo quelli gratuiti, anzi. Con un abbonamento di pochi euro al mese si può godere di un servizio performante e molto sicuro, che è esattamente lo scopo di chi usa una VPN.

Altri Lettori potrebbero aver sentito dire che l’uso delle VPN sarebbe illegale. Questo è vero in parte: mentre alcuni Paesi come la Cina e la Russia, infatti, hanno messo fuorilegge questi sistemi, in Italia invece è perfettamente legale. La ragione sta nel fatto che spesso internet in questi Paesi è limitato e quindi l’uso di una VPN aggirerebbe queste limitazioni.

Cos’è una VPN

Le VPN sono reti virtuali grazie alle quali si può nascondere l’indirizzo IP di chi sta navigando, e soprattutto codificare il traffico internet con una crittografia che tutela la privacy dei dati di navigazione. Questo vuol dire poter usare qualsiasi servizio online, dalle app ai siti web, senza preoccuparsi di essere tracciati o hackerati.

Ecco dunque come navigare su internet proteggendosi dagli hacker attraverso un semplice strumento che tutti possono installare. Basta fare qualche ricerca online per scoprire tantissimi provider di servizi e scegliere quello più congeniale alle proprie esigenze.