Se avete intenzione di nascondere una chat Whatsapp senza cancellarla, potete archiviarla e recuperarla in un secondo momento. Tuttavia, chiunque acceda alle Chat Archiviate dal vostro dispositivo potrà ugualmente visualizzarla. Ripetendo più volte il procedimento che vi esplicheremo sarà possibile nascondere più conversazioni contemporaneamente. Vi mostreremo come archiviare una chat sia su iPhone che su Android, anche se il modus operandi differisce di pochissimo e risulta essere, come al solito, molto semplice, dal momento in cui Whatsapp è un’applicazione molto funzionale.

Come nascondere una chat Whatsapp senza cancellarla

Archiviare una chat su iPhone

Aprire Whatsapp ed accedere alla pagina delle ”Chat”. Individuare la conversazione da archiviare e pigiarci sopra con un dito, per poi trascinarla da destra verso sinistra. Compariranno due icone, di cui una rappresentante uno scatolone sotto al quale è presente la scritta ”Archivia”. Cliccato su quella, la conversazione risulterà archiviata e scomparirà dall’elenco delle Chat.

Per recuperare la chat in questione, bisognerà digitare il nome del contatto nella barra di ricerca dell’applicazione. O anche il suo numero, in caso non fosse salvato per nome all’interno della rubrica. A quel punto, non resterà che effettuare il procedimento prima spiegato, con la differenza che ad apparire sarà la voce ”Estrai” piuttosto che ”Archivia”. Cliccando sulla prima, la conversazione comparirà nuovamente nel menù delle Chat.

Archiviare una chat su Android

Aprire Whatsapp ed accedere alla pagina ”Chat”. Individuare la conversazione da archiviare, pigiarci sopra e tenere premuto per qualche secondo, fin quando non si aprirà un menù a tendina. Da quello, selezionare la voce ”Archivia Chat”. Il gioco è fatto.

Per annullare la procedura, dovrete accedere nuovamente alla pagina ”Chat” e scorrerla fin quando non troverete l’opzione ”Chat Archiviate” tramite la quale sarà possibile accedere a tutte quante le conversazioni precedentemente nascoste. Anche in questo caso, dovrete pigiare sulla conversazione, tenere premuto per qualche istante e attendere che si apra il menù a tendina, per poi selezionare l’opzione ”Estrai Chat”.

Per approfondire

Come recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp