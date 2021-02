Ormai non possiamo più fare a meno di WhatsApp. Quest’app di messaggistica ci tiene in contatto con amici e parenti. Capita però di ritrovarsi con una homepage molto affollata e piena di conversazioni poco utili. Molti di noi in questo caso vorrebbero avere sotto mano solo le chat veramente importanti. Ecco quindi come nascondere le conversazioni di WhatsApp per una chat ordinata e minimal.

Ridurre il caos nelle chat di WhatsApp

Fortunatamente WhatsApp ci viene incontro e ci permette in molti modi di personalizzare la chat. Prima di tutto possiamo infatti silenziare alcune conversazioni. Grazie ai nuovi aggiornamenti dell’app oggi possiamo silenziare queste chat anche per sempre. In questo modo vedremo che qualcuno ci ha scritto ma non riceveremo notifiche. Quest’opzione è ottima per non ricevere sempre notifiche da gruppi affollati o da scocciatori. Silenziare le chat non permette però di rimuoverle dalla pagina principale dell’app. Per fare ciò possiamo approfittare di un’altra feature dell’app.

Come archiviare le conversazioni

Chi si chiede come nascondere le conversazioni di WhatsApp per una chat ordinata e minimal potrà farlo in pochi semplici passaggi. Quest’opzione è perfetta per chi vuole visualizzare solo le chat più importanti nell’homepage di WhatsApp ma non vuole cancellare le conversazioni. Archiviare le chat permette infatti di mantenere le conversazioni senza però vederle nella schermata principale. In questo modo se vogliamo contattare qualcuno possiamo accedere alle chat archiviate e riprendere la conversazione.

Come fare però? È molto semplice. Dopo essere entrati su WhatsApp bisogna tenere premuta una conversazione. In alto a destra appariranno diversi simboli. Uno di questi riporta una freccia puntata verso il basso. Premendo questo pulsante potremo archiviare la conversazione. Per trovare tutte le conversazioni archiviate bisogna scorrere in basso alla fine delle chat. Qui troveremo la dicitura “Archiviate” accompagnata dal numero delle chat presenti in questa cartella. Accedendoci possiamo trovare tutte le chat non più presenti nella prima pagina.