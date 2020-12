Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il jeans a vita alta è un capo sempre di tendenza negli ultimi anni. Seppur il jeans a vita bassa stia sgomitando per ricomparire sulla scena della moda, il re indiscusso resta ancora il modello high-waist. Qualche problema sorge durante la stagione invernale, quando s’indossano maglioni importanti e voluminosi. Lasciarli cadere sul jeans mortifica la figura e le forme. Il Team di ProiezionidiBorsa consiglia come nascondere la maglia nei jeans a vita alta senza creare fastidiosi rigonfiamenti.

Una prima soluzione è l’elastico per capelli

Uno dei trucchi che permette di nascondere i maglioncini nei pantaloni, senza però creare antiestetici rigonfiamenti, prevede l’utilizzo di un elastico per capelli. Bisogna semplicemente afferrare il lembo centrale della maglia (quello che nasconde l’ombelico, per intendersi), e fare un nodo.

L’effetto che bisogna ricreare è quello di una coda di cavallo. Questa andrà poi inserita nel jeans a vita alta e metterà, quindi, al riparo da grinze e rigonfiamenti vari. In alternativa, si può bloccare la coda del maglione fermata dall’elastico sotto il reggiseno, conferendo un leggero effetto palloncino al maglione, sempre di tendenza.

Utilizzare un laccio per le scarpe per nascondere la maglia

Come nascondere la maglia nei jeans a vita alta senza creare fastidiosi rigonfiamenti? Questo è possibile anche con un laccio come quello comunemente utilizzato per le scarpe. Basta allacciarlo alla vita e arrotolargli intorno l’estremità finale del proprio maglione. Questo è il trucco più adatto per i maglioni molto più voluminosi, che proprio faticano a entrare nel jeans a vita alta.

Se non si dispone di un elastico o di un laccio a casa, il maglione può essere bloccato anche direttamente sotto il reggiseno. Questo trucco, se utilizzato con maglie e camicie primaverili o estive, permette di creare anche un effetto crop-top. Si tratta delle maglie che lasciano intravedere l’ombelico, da sfoggiare durante i mesi caldi, specie se abbinate a dei pantaloni dalla vita alta.