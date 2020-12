Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Negli ultimi anni, con il grande aumento dei dispositivi tecnologici e, dunque, dell’utilizzo di smartphone e affini, si è sentito spesso parlare dell’importanza del diritto alla privacy.

Nel momento in cui si naviga online, infatti, ma anche quando si utilizza un social, sono moltissimi i dati sensibili che vengono rilasciati. Anche solo per acquistare un biglietto di un film o di un bus, è necessario fornire indirizzo, codice postale, e altre informazioni riservate. Risulta naturale, dunque, la preoccupazione di tutti quelli che si battono per chiedere maggiore attenzione da parte del Governo su ciò che succede in rete.

L’importanza della riservatezza

Sia per le pressioni, dunque, e sia per far rispettare le leggi in vigore nei vari Paesi, i Governi hanno imposto alle aziende che sviluppano le app social e di messaggistica delle restrizioni. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti la possibilità di nascondere delle informazioni e, dunque, di disporre di maggiore riservatezza. Ecco, dunque, perché WhatsApp, il colosso della messaggistica in Europa, ha dato la possibilità di nascondere gli accessi, e non solo. Sono tante le novità dal punto di vista della privacy.

È bene ricordare, inoltre, che i pericoli non si incorrono solamente da remoto. In parole povere, rischiamo di essere spiati non soltanto da computer e da app spia, ma anche da chi ci siede accanto in metropolitana, ad esempio. La pericolosità potrebbe essere la stessa di un truffatore online. A tal proposito, esiste un’impostazione dell’app che può tornare utile.

Ecco, dunque, come nascondere il testo della notifica WhatsApp per sfuggire ad occhi indiscreti.

Soltanto il nome

Quanti di noi, in fila alle poste o in attesa della metropolitana, hanno notato come la persona affianco cercasse di leggere le notifiche del nostro telefono mentre chattavamo? Ebbene esiste un modo per evitare che ciò avvenga.

Andando nelle impostazioni dell’applicazione, basterà cliccare sulla voce “Notifiche”. Dopodiché, cliccando su “Notifica a comparsa” si dovrà impostare la voce “Nessuna”. In questo modo, nel momento in cui stiamo utilizzando lo smartphone e qualcuno ci scriverà, la notifica ci indicherà chi ci sta scrivendo ma il testo non sarà visibile. In questo modo si rende la vita dei curiosi e dei malintenzionati molto difficile.

Ecco, dunque, come nascondere il testo della notifica WhatsApp per sfuggire ad occhi indiscreti.