Come nascondere i rotolini della pancia e sentirsi bellissime in 1 minuto con 3 trucchetti favolosi

Donne e rotondità hanno sempre avuto un rapporto fatto di odio e di amore. L’opinione pubblica si divide tra sostenitori delle forme abbondanti e gli amanti del magro.

La verità è che solo nel corso degli anni s’acquisisce una certa consapevolezza del proprio corpo. L’ideale, dunque, sarebbe raggiungere un buon compromesso tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere.

Tante donne sfoggiano le proprie curve con soddisfazione, in quanto simbolo di femminilità e seduzione. Molte altre, invece, vedono le sinuosità del proprio corpo come ostacoli. Caratteristiche che stridono con una società moderna che punta a canoni di bellezza molto spesso irreali. Bellezze quasi impossibili da ottenere in modo naturale.

Ovviamente, non spetta a noi entrare nel merito di argomenti così delicati come l’accettazione di se stessi e l’importanza dell’amor proprio. Tuttavia, è doveroso sottolineare che la bellezza passa sempre prima dalla salute. Per questo motivo, è sempre consigliato rivolgersi a medici specializzati e mantenere attive le sani abitudini di vita, soprattutto se superati i famosi “anta”.

Consigli e tendenze dell’autunno-inverno 2021 e 2022

Come abbiamo visto, dunque, la bellezza non è una questione di peso, quanto piuttosto di forme da valorizzare nel modo giusto. Un buon abbinamento rende ogni fisico otticamente più armonioso.

Quindi non bisogna essere magre e alte per apparire impeccabili, ma neanche giovani o con forme perfette.

Un concetto condiviso anche da moltissimi stilisti che negli ultimi anni propongono capi di tendenza che stanno bene a 20 ma anche a 50 anni.

Ad esempio, ecco come slanciare la figura con questi pantaloni comodissimi che stanno bene a tutte e che da poco hanno sfilato in passerella.

Per quest’inverno sono questi i 5 favolosi capi da non perdere perché proteggono dal freddo senza farci sembrare l’omino Michelin.

Altro consiglio per chi ancora non ha concluso il cambio di stagione è quello di non togliere questi 5 capi estivi, molto utili anche in questo periodo.

Come nascondere i rotolini della pancia e sentirsi bellissime in 1 minuto con 3 trucchetti favolosi

Chi è in continua lotta con i rotolini del girovita sarà felice di sapere che può nasconderli facilmente e senza dover rinunciare a capi attuali e alla moda. Basteranno davvero poche mosse!

Ecco, dunque, come nascondere i rotolini della pancia e sentirsi bellissime in 1 minuto con 3 trucchetti favolosi.

Chi ha problemi con la propria pancetta dovrà spostare l’attenzione su altri punti strategici del corpo. Dunque, il primo trucchetto che renderà subito più slanciata la figura è quello di preferire uno scollo cosiddetto a “V”. Un buon segreto di moda che valorizza chi ha un seno prosperoso, ma anche chi non ha particolari forme ma vuole semplicemente nascondere le rotondità del girovita.

Altra regola d’oro: preferire abiti dalla forma ad “A”. Strutturati sulle spalle e svolazzanti dal seno in giù, coprono i rotolini all’istante. Ottimi da portare con pancere contenitive, rese invisibili dalla forma a trapezio degli abiti.

Infine, prediligere giacche e blazer lunghi e sottili. Due caratteristiche che creano otticamente linee verticali che riducono i centimetri del girovita e slanciano la figura.