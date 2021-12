Oggi diamo il benvenuto al mese di dicembre. Mese bellissimo, il preferito di milioni di persone non solo perché arriva il Natale ma anche perché daremo il nostro saluto all’anno nuovo. A tal proposito, arriverà una valanga di soldi e fortuna sul lavoro nel 2022 per questo segno zodiacale che ha sofferto molto.

Dicembre è il mese in cui si ha voglia di stare in famiglia, è il mese dei regali, è il mese delle giocate a carte in compagnia oppure dei giochi da tavolo per divertirsi e trascorrere le serate in allegria.

Dicembre è anche il mese dei viaggi. Ma quant’è bello vedere le città piene di mercatini e di atmosfera natalizia? Ecco le 3 città italiane più ambite per trascorrere qualche giorno all’insegna dello stupore e della magia del Natale.

A proposito di viaggi, se ci spostiamo con la macchina abbiamo bisogno delle catene da neve. In seguito alla Riforma del Codice della Strada che ha modificato circa 40 articoli, dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 ogni automobile deve essere munita di mezzi antisdrucciolevoli o comunque di ruote a norma per il periodo invernale.

Non sempre risulta facile, eppure ecco come montare facilmente le catene da neve in soli 3 minuti ed averle sempre brillanti con questo metodo infallibile.

Prima di procedere alcuni utili consigli

Prima di acquistare le catene, bisogna considerare la grandezza delle ruote perché devono combaciare. Data questa premessa, se abitiamo in una zona soggetta a nevicate, consigliamo di montare le catene già a casa prima di partire o comunque in uno spazio sicuro utilizzando dei guanti resistenti.

Se montiamo le catene fuori casa, meglio se compiamo l’operazione in una zona in cui vi siano pochi transiti. Indossiamo il giubbotto catarifrangente, posizioniamo le 4 frecce e l’auto deve essere spenta con le ruote dritte e con il freno a mano messo.

Come montare facilmente le catene da neve in soli 3 minuti ed averle sempre brillanti con questo metodo infallibile

Una volta spacchettate, prendiamo la prima catena e la apriamo eliminando dei possibili “nodi”. Le catene potrebbero essere composte da due parti, una delle quali è contrassegnata dalla punta gialla. Mettiamo a terra la catena con la parte gialla alla nostra sinistra, quindi la mettiamo dietro la ruota come se l’abbracciasse e saliamo. Attacchiamo le due estremità ed ecco il primo gancio.

Dopodiché attacchiamo anche tutti gli altri ganci che presentano gli stessi colori, per esempio giallo con giallo, e buttiamo indietro la catena e agganciamo, sempre seguendo lo stesso colore, l’ultimo gancio e stringiamo. La parte restante andrà agganciata nelle due riduzioni e attacchiamo il gancio in gomma verso sopra. Se la catena resta ferma, allora l’avremo montata bene e possiamo passare alla seconda ruota.

Come levarle e lavarle?

Innanzitutto per levarle bisogna fare il procedimento inverso, quindi smontarle è più facile. Ma come lavarle? Ebbene le catene devono essere lavate per evitare che si formi della ruggine, causata dall’umidità nonché dal sale. Per lavarle è necessaria l’acqua calda e sapone o detersivo per piatti da strofinare sulle catene con una spugna.