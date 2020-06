Come moltiplicare il valore della nostra pensione. Una vita di lavoro e sacrifici meriterebbe la possibilità di godersi la pensione con tranquillità. In realtà per molte persone arrivano nuove preoccupazioni finanziarie , e raggiungere la fine del mese diventa una vera impresa.

Secondo recenti dati INPS, circa il 75% dei pensionati italiani percepisce una pensione lorda inferiore a 1.000 Euro mensili. Soldi che, purtroppo, bastano appena per vivere, e senza considerare che anche curare un semplice acciacco può diventare un vero lusso. Certo le speranze che lo Stato Italiano intervenga abbassando alcune tasse ci sono(ne abbiamo parlato qui),ma potrebbe non bastare.

Alla ricerca di un costo della vita più sostenibile.

Secondo dati Istat, la media della spesa alimentare per un nucleo familiare di due persone è di circa 350 Euro, mentre le utenze gravano sulla stessa famiglia per oltre 150 euro al mese. E’ evidente che per molti pensionati i propri introiti rischiano di non bastare obbligandoli a sacrifici e rinunce.

Per questi motivi, sempre più nostri connazionali, scelgono di trasferirsi all’estero alla ricerca di un clima più mite, un costo della vita più abbordabile e vantaggi fiscali. Ma è davvero così vantaggioso nella realtà? Andiamo a scoprirlo insieme.

Prendiamo una coppia di pensionati con un reddito INPS mensile di 1.000 Euro netti e vediamo come questi potrebbero vivere in alcune delle destinazioni più gettonate.

Come moltiplicare il valore della nostra pensione: dove andare?

La Spagna offre uno stile di vita non molto diverso da quello italiano e negli ultimi anni anche i costi si sono avvicinati moltissimo. L’unico vero vantaggio è costituito dalla minor tassazione sulle pensioni degli stranieri e il reddito della coppia di pensionati presi ad esempio salirebbe a circa 1.100 Euro. Vediamo invece alcuni numeri sul Portogallo: il prezzo medio di un pranzo al ristorante è di circa 8 Euro ed un caffè costa 60 centesimi. La vita ha mediamente un costo del 30% in meno che in Italia e la tassazione sulle pensioni dei cittadini stranieri è fissa al 10%.

Combinando questi dati, il potere d’acquisto della nostra coppia di pensionati sarebbe pari a circa 1500 Euro con un vantaggio del 50%. Un’altra meta da valutare è la Tunisia. Certamente trasferirsi in un paese del Nord Africa comporta un grande cambiamento in termini di usi e costumi. In più sarà necessario sottoscrivere una polizza sanitaria per potersi servire della sanità privata con livelli qualitativi europei. Una pensione italiana di 1.000 Euro, calcolandola anche la minor tassazione, equivale a circa 3.700 Dinari Tunisini ed uno stipendio medio a Tunisi è di circa 1600 Dinari. Se consideriamo un costo della vita inferiore di circa il 75% rispetto all’Italia, ci si potrebbe permettere l’affitto di un’abitazione di prestigio, il salario di una persona di servizio e un tenore di vita decisamente elevato.

Diciamo la verità, lasciare il paese in cui sei nato, in cui hai vissuto e lavorato una vita può non essere facile. Ognuno di noi farà le sue valutazioni, per rendere la propria vita sempre più dignitosa.