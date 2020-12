Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È possibile modificare il nome su Facebook usando il cellulare? Come? La risposta alla prima di queste due domande è un secco sì. Tuttavia, una volta modificato il proprio nome e il proprio cognome, o entrambi, non sarà possibile farlo per i sessanta giorni a seguire. Si raccomanda di non utilizzare dati falsi, onde evitare di incorrere nel blocco dell’account. In caso ciò avvenisse, sarà comunque possibile fornire una foto della propria carta di identità a Facebook per richiederne la riattivazione. Quindi, ecco la risposta alla seconda domanda, che richiede il dispendio di qualche parola in più.

Come modificare il nome su Facebook usando il cellulare

Aprire l’applicazione o accedere a Facebook tramite il browser del cellulare.

Individuare l’icona rappresentante tre lineette orizzontali disposte l’una sotto l’altra. È l’ultima della barra delle applicazioni ed è posta immediatamente a destra rispetto a quella delle notifiche, che è invece a forma di campanellino.

Cliccare sulle tre lineette. Si aprirà un piccolo menù, da scorrere fino ad arrivare alla voce ”Impostazioni”, su cui bisogna poi fare tap.

Cliccare su ”Informazioni Personali” e in seguito su ”Nome”.

Si accederà ad una pagina dalla quale sarà possibile cambiare il proprio nome e cognome o aggiungere un secondo nome.

Una volta fatto ciò, cliccare su ”Controlla la Modifica”.

Sarà chiesto di scegliere in he modo sarà visualizzare il proprio nome sul profilo. Ad esempio: Pinco Pallo o Pallo Pinco.

Inserire la propria password di Facebook dove richiesto.

Cliccare su ”Salva Modifiche”.

Ecco, quindi, come modificare il nome su Facebook usando l’applicazione o il browser di un dispositivo Android/iOS.

Eseguire questo procedimento è molto semplice, specialmente se si ha particolare dimestichezza con questo social network. Per ulteriori informazioni su Facebook, è possibile consultare Come cercare un profilo su Facebook di una persona o di un conoscente.