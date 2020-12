Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In tema di bonus e agevolazioni con accredito diretto su conto corrente, è fondamentale comunicare il codice IBAN corretto all’Agenzia delle Entrate. Analizziamo come modificare IBAN per bonus Natale, contributo a fondo perduto e rimborso 730.

Coloro non hanno indicato nella dichiarazione 730, il sostituto d’imposta, ricevono direttamente dall’Agenzia delle Entrate il rimborso spettante.

Per ricevere l’accredito diretto in conto corrente bisogna inviare comunicazione all’AdE con le coordinate bancarie. Invece per i contribuenti che l’hanno già inviata, ma hanno cambiato banca, è possibile comunicare le nuove coordinare bancarie.

Per inviare o modificare le coordinate bancarie telematicamente è possibile accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le credenziali. È possibile compilare e inviare direttamente tramite web la dichiarazione da qui.

Come modificare IBAN per contributo a fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la seconda trance del contributo a fondo perduto arriverà in automatico a chi ha già presentato domanda la prima volta.

Mentre, coloro che accedono per la prima volta, devono inoltrare regolare domanda al portale dell’AdE al servizio dedicato “Contributo a fondo perduto”.

Inoltre, è possibile modificare le coordinate bancarie per coloro che nel frattempo hanno cambiato banca.

Bonus Natale su acquisti

Si tratta di un Bonus Natale di 150 euro accreditato direttamente su conto corrente in base agli acquisti effettuati. Il rimborso è del 10% su un limite di spesa di 1.500 euro (minimo 10 pagamenti).

Il bonus parte l’8 dicembre 2020 e lo riceveranno coloro che effettuano il pagamento con mezzi tracciabili. È possibile accedere al bonus tramite l’APP IO, e per ottenere l’accredito direttamente sul conto corrente il contribuente deve comunicare le proprie coordinate bancarie.

È possibile ottenere l’accredito anche su carta di credito, in questo caso bisogna inserire nell’APP IO i dati della carta.