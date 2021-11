Se abbiamo ospiti a cena e dobbiamo occuparci dell’aperitivo, ci vengono in mente sempre le solite alternative di cocktail. Dall’aperol, al campari, al classico gin tonic che tra l’altro è perfetto anche per un dopo cena.

Ma abbiamo mai pensato a qualcosa di più particolare e studiato? Vediamo allora come mischiare il gin in alternativa all’acqua tonica per creare dei cocktail gustosissimi e fare un figurone con gli ospiti.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ci sono un sacco di altre bevande o frutti che possono essere mixati bene con il gin. Questo distillato dal sapore secco e deciso sta sempre bene su tutto. Il suo sapore, però, è già di per sé importante e non va coperto, specie se si tratta di una buona bottiglia di gin.

Ricordiamoci di guarnire i nostri particolari gin con frutta a pezzetti e con dei rametti di erbe aromatiche

Gli agrumi sono quindi l’abbinamento perfetto, ma non solo il limone ormai già visto e rivisto dagli anni ’90, ma il lime e il pompelmo. Per il lime basterà tagliarlo a fettine, aggiungere il gin e un poco di acqua frizzante. Nessuna nota dolce, perfetto per chi ama il secco e il fresco.

Per il pompelmo invece scegliamo un gin dalle note aromatiche, aggiungiamo anche un pizzico di sale per renderlo ancora più speciale.

Se invece siamo amanti del gin ma lo preferiamo mixato con qualcosa di più dolce, scegliamo il succo di mirtilli. Meglio ancora se setacciati e schiacciati da noi, fino a creare un succo rossastro da aggiungere all’alcol con il ghiaccio. Come tocco finale aggiungiamo qualche mirtillo nel bicchiere.

Delizioso anche l’abbinamento con il succo di melagrana. Questo frutto ha infatti un sapore dolciastro e leggermente aspro che si sposa perfettamente con la secchezza del gin.

E perché no con il succo di pomodoro? Sembrerà assurdo ma il fratello maggiore del Bloody Mary è proprio il Red Snapper a base di gin e succo di pomodoro. Aggiungiamo, come nel caso della vodka, un pizzico di tabasco, per rendere la ricetta ancora più piccante per le personalità più decise.

Come mischiare il gin in alternativa all’acqua tonica per creare dei cocktail gustosissimi e fare un figurone con gli ospiti

In perfetto periodo autunnale c’è anche il gin unito al succo di mele. Basterà comprare il succo di mele, o anche in questo caso farlo a casa, per mixarlo al gin e aggiungere un cucchiaino di miele e una spolverata di cannella. Se preferiamo un tocco più frizzante, possiamo sostituire il succo con il sidro di mele che ha le bollicine.

Oltre al succo è importante guarnire il nostro cocktail alcolico con della frutta tagliata a fettine o pezzetti e con qualche rametto di erba aromatica come il rosmarino o il timo. I nostri ospiti pasteggeranno volentieri con i nostri particolari gin e vorranno il bis!