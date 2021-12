La cucina è indubbiamente lo spazio più importante delle nostre case. Durante l’arco della giornata la possiamo attraversare svariate volte. Che si tratti di famiglie numerose o giovani single, questa rappresenta il focolare domestico. In questo spazio fondamentale delle nostre case, condividiamo innanzitutto il piacere del cibo. Preparare da mangiare per noi stessi o per le nostre famiglie, oltre che necessario, ci fa sentire allegri. Possiamo essere cuochi provetti o chef stellati, vivremo sempre la nostra cucina con allegria e passione. Dalla colazione mattutina, passando per il pranzo e infine la cena, spesso ci possiamo soffermare per pochi minuti e spesso tante ore. Gli elementi principali delle nostre cucine sono i fornelli e il piano di lavoro, per questo, oggi ci concentreremo su come possiamo illuminare al meglio questi elementi.

Le luci creano stanchezza ai nostri occhi

In ogni ambiente delle nostre case, scegliamo l’illuminazione in base a quali attività compiamo. Nei nostri soggiorni ci piace avere un’illuminazione morbida e rilassante, di modo da poter leggere un buon libro o guardare un film. Nelle stanze da letto ci piace utilizzare questi colori. Come migliorare l’illuminazione delle nostre cucine scegliendo il giusto tipo di lampadina, partendo dalla sua funzionalità. Ci troviamo in cucina, è sera e abbiamo invitato degli amici a cena. Abbiamo deciso di preparare qualcosa di semplice, ma sfizioso e colorato. Durante il pomeriggio ci siamo impegnati al supermercato per una buona spesa e ora è arrivato il momento di cucinare. Una volta impostati gli ingredienti ci mettiamo all’opera. Oltre alle nostre competenze potrebbe influire sulla nostra cena un elemento importantissimo: l’illuminazione dello spazio.

Come migliorare l’illuminazione delle nostre cucine scegliendo il giusto tipo di lampadina

Diventa così fondamentale la scelta delle lampadine. In questo ambiente abbiamo bisogno di una buona quantità di luce il più diffusa possibile. Avremo sicuramente, nella nostra cucina, un lampadario alto e luce forte. Andando avanti con la preparazione della cena ci accorgiamo che il colore della luce è caldo. Una luce con temperatura di colore fredda, quindi di colore caldo, influenza il nostro lavoro in cucina. Questo perché le luci tendenti al giallo, cambieranno i colori degli ingredienti. La soluzione migliore è installare una o più lampadine led a luce fredda. Il bianco dell’illuminazione non contrasterà così la nostra percezione dei colori. Una buona temperatura di colore per le lampadine in cucina sarà tra i 5.000 e i 6.000 kelvin. Basterà così leggere le caratteristiche tecniche delle lampadine che acquistiamo. Avremo così, l’illuminazione ideale per le nostre cucine.

Approfondimento

Questo metodo totalmente gratuito trasformerà le nostre piante grasse in un elemento di design