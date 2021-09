Chi possiede cani e gatti e li tratta come bambini può cadere in uno degli errori più comuni a livello alimentare. Farsi intenerire da fusa, sguardi, miagolii e scodinzolamenti in cucina. Errore umano, assolutamente comprensibile, ma che può comportare problemi seri di salute ai nostri amici. Se lasciamo fare al cane, sappiamo bene che morirebbe di indigestione. Il gatto, pur essendo spesso più furbo e contenuto, mangerebbe comunque per buona parte del giorno. Secondo le statistiche anche in Italia ogni anno salgono le spese per l’alimentazione dei nostri amici pelosi. Proprio per questo, vedremo in questo articolo, come migliorare la dieta di cani e gatti di casa inserendo questi alimenti benefici.

L’eterno duello tra cibo pronto e pappe di casa

Parlando anche per lunga esperienza personale quando si affronta il tema dell’alimentazione dei nostri amici i partiti sono due:

coloro che sostengono la cucina casalinga, soprattutto per il cane;

i fan del tutto pronto con umido e crocchette.

Argomento non facile da trattare perché potremmo trovare diverse opinioni anche tra i veterinari stessi. Senza contare gli allevatori, che solitamente invece consigliano determinate crocchette.

Come migliorare la dieta di cani e gatti di casa inserendo questi alimenti benefici

In ogni caso, seguendo una o l’altra delle due strade, dobbiamo perseguire come primo scopo la salute dei nostri amici. Ci può stare il pezzetto di pane, il biscottino a forma di osso e il “premietto” se fanno i bravi e ubbidiscono. Ma, attenzione a non esagerare con alimenti che potrebbero incidere sulla salute del loro fegato. Proprio in questo senso molti preferiscono preparare da mangiare ai cani, ma anche ai gatti, avendo paura del contenuto reale del cibo pronto. Una discussione eterna che negli ultimi anni però si è arricchita anche di moltissimi controlli da parte degli enti preposti. Una volta si diceva che nel mangiare umido di cani e gatti finissero tutti gli scarti della lavorazione. Oggi le maggiori aziende italiane lavorano decisamente meglio e dobbiamo piuttosto stare attenti all’eventuale cibo che arriva dall’estero.

Una dieta su misura

Ecco allora che la dieta migliore per i nostri amici è quella basata alla fine sulla loro stessa età, sulla razza, sul peso e su eventuali allergie. Importantissimo è anche ovviamente lo stile di vita che possono fare, facendo magari movimento per gran parte della giornata. O, di contro, essendo i re della sedentarietà. Ecco, quindi che anche i migliori veterinari consigliano:

tacchino;

anatra;

manzo;

pesce come merluzzo, nasello e alici;

frutta e verdura per non far mancare le fibre.

Un frutto, ad esempio che fa benissimo a noi uomini è perfetto anche per i cani: la mela.

