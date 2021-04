Il televisore è l’accessorio principale delle nostre case. Il nostro salotto ruota intorno ad esso ed è il punto di ritrovo della famiglia.

Corriamo subito ad accenderlo quando rientriamo alla fine delle nostre giornate. Lo sfoggiamo ai nostri amici quando abbiamo ospiti a casa.

Insomma, fa parte di noi e delle nostre vite. È il mobile che fa vedere quanto siamo smart e all’ultima moda.

Ma come trovarne uno davvero adatto alle nostre esigenze? E come essere sicuri che sia quello giusto?

Come migliorare il nostro salotto e farci invidiare da tutti i nostri amici con un televisore all’ultimo grido

Dopo il disuso del tubo catodico sono arrivati sul mercato decine di nuovi televisori. Televisori sempre più affascinanti e dalle mille funzioni.

È facile rimanere confusi di fronte alla quantità di opzioni presenti. Come capire cosa ci serve? Come sapere quale modello è il migliore? Vogliamo il meglio per la nostra casa!

Se vogliamo acquistarne uno partiamo sempre delle nostre esigenze. Se amiamo guardare film e serie tv dovremo cercarne un modello SMART TV.

Gli SMART TV hanno già preinstallate tutte le applicazioni per vedere le nostre serie preferite in streaming. La facilità d’uso che ne risulta è sorprendente! Basta connettersi al Wi-Fi di casa e il gioco è fatto.

La risoluzione dello schermo

Scegliamone poi uno con schermo in 4k se siamo particolarmente interessati alla qualità video. Potremo utilizzarlo per sfoggiare le nostre fotografie durante una serata con gli amici.

Gli schermi in 4k offrono quattro volte la risoluzione dei normali televisori Full HD. Il risultato sarà di sbalordire i nostri amici con foto e video di qualità professionale. Sembrerà di essere al cinema!

Diamo poi sempre uno sguardo alle svariate offerte dei centri commerciali o e-commerce. Potremmo trovare il nostro schermo TV ad una frazione del prezzo originale.

Infine, non preoccupiamoci della questione del digitale terrestre. Tutti i televisori SMART TV hanno già integrato il decoder che si adatta a tutte le ultime versioni.

Ora sappiamo come migliorare il nostro salotto e farci invidiare da tutti i nostri amici con un televisore all’ultimo grido.

Non ci resta che scegliere il nostro preferito e goderci finalmente un bel momento di relax.

