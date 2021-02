I collant sono un indumento tipicamente femminile che non può assolutamente mancare nell’armadio di una donna. Si usano sotto gonne e vestiti dall’autunno fino alla primavera e sono davvero eleganti e belli. Tuttavia sono anche molto famosi per strapparsi e smagliarsi, non solo quando li usiamo ma anche quando ce li stiamo semplicemente infilando. Scopriamo come mettersi i collant senza smagliarli, la tecnica è semplice ma va seguita con attenzione.

La preparazione

La preparazione in questo caso è davvero essenziale. Per prima cosa dobbiamo fare in modo che il nostro corpo sia liscio, morbido e uniforme. Per questo motivo cerchiamo di eliminare i peli sulle nostre gambe (soprattutto se i collant sono trasparenti!). Idratiamo bene anche la pelle di mani, piedi e gambe. Ancora più importanti sono tutte le unghie, che se non fossero limate alla perfezione rischierebbero di strappare i collant.

Evitiamo anche di indossare bracciali, orologi o anelli mentre ci infiliamo i collant. Qualche punta infatti potrebbe incastrarsi e fare danni.

Se comunque abbiamo unghie molto lunghe o indossiamo già alcuni gioielli la soluzione è davvero semplice: un paio di guanti. Vanno benissimo sia in nylon sia in plastica sia in cotone, l’importante è che coprano bene tutti gli elementi pericolosi per i nostri collant.

Come mettersi i collant senza smagliarli

Mettiamoci sedute, afferriamo le calze dalla vita e troviamo il lato frontale. Usando entrambe le mani arrotoliamo una delle due gambe per quasi tutta la lunghezza. Infiliamo il piede nella punta e sistemiamolo bene. Ora con gesti calmi e mai improvvisi iniziamo a srotolare la calza salendo lungo il polpaccio, il ginocchio e arrivando fino a metà coscia. Procediamo lentamente, tirando in modo uguale a destra e a sinistra, e facciamo soprattutto attenzione che la calza sia dritta e non si giri. Fermiamoci e ripetiamo gli stessi identici movimenti con l’altra gamba.

Quando avremo infilato entrambe le gambe fino alla coscia alziamoci in piedi e tiriamo su le calze delicatamente fino al punto vita. Ora aggiustiamo il risultato finale cercando di distribuire in modo uniforme il tessuto, in modo che non si accumuli in alcuni punti. Per sistemare i collant usiamo sempre entrambe le mani e pizzichiamoli tra pollice e indice. Attenzione però a non tirare mai troppo e a fare movimenti lenti. Infine aggiustiamo anche bene la vita e il cavallo per stare comode.