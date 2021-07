Siamo appassionati di benessere e di fitness? Non vogliamo rinunciare all’attività sportiva nemmeno in vacanza? Siamo abituati ad avere in casa vari attrezzi con cui fare ginnastica e ora non sappiamo come fare per non perdere le nostre preziose abitudini?

Di seguito un piccolo elenco di “imperdibili” attrezzi per il workout estivo che ci consentirà di non perdere l’allenamento e mantenerci in forma anche in villeggiatura. Si tratta di attrezzi di piccole dimensioni da poter essere messi in valigia comodamente.

Come mettere la palestra in valigia e continuare a fare ginnastica per rimanere in forma in vacanza

I primi e assolutamente intramontabili compagni di allenamento sono ovviamente i manubri. Ne esistono di tutti i tipi e di tutte le dimensioni. Sarà sufficiente portare dei piccoli pesi a partire da € 5,00 in su per la coppia. Offrono una vastissima scelta nella gamma di esercizi da compiere.

Il tappetino per fare ginnastica

Anche lui è semplice da riporre in valigia e ci permetterà di svolgere ovunque esercizi di stretching e yoga. In commercio esistono kit completi di elastico e mattonella per mantenere le posizioni. Per un buon tappetino si può spendere mediamente dai € 20,00 fino ai € 35,00.

L’elastico

Ingombro e peso in valigia quasi nulli. Anche di questo semplicissimo alleato ne esistono di tutti i tipi. Utilissimo per fare gli squat e tutti gli esercizi muscolari e di potenziamento.

Le Ergobells

Non da tutti conosciute sono studiate per la ginnastica in acqua. Si impugnano con le mani e offrono una resistenza all’acqua potenziando lo sforzo muscolare del movimento. Si possono fare tantissimi esercizi. Il costo è dai € 20,00 in su.

Pallina per massaggio

Non può mancare la sessione dedicata al benessere. Possiamo usare una pallina da tennis o una qualsiasi pallina giocattolo. Se invece vogliamo acquistare una apposita, esistono dei kit composti da palline e rulli a partire da € 20,00. Basta semplicemente sedersi e appoggiare la pianta del piede sulla pallina e farla scorrere sotto di esso in tutte le direzioni. Stimoleremo la pompa linfatica aiutando a sgonfiare le gambe. Ecco come mettere la palestra in valigia e continuare a fare ginnastica per rimanere in forma in vacanza divertendosi e spendendo poco.