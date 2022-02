Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Per certi versi è vero. Inoltre, lo sguardo ha un forte potere seduttivo. È fuor di dubbio che uno sguardo intenso e profondo catturi e ammali al primo istante. Molte persone hanno la fortuna di avere occhi grandi molto espressivi. Tutte però possiamo avere uno sguardo magnetico. Basta semplicemente giocare con il trucco. Ad esempio, questa semplice tecnica apre lo sguardo rendendolo più intenso e profondo.

I classici “occhi da gatta” sono particolarmente intriganti e seduttivi. In genere, per creare quella tipica linea che allunga l’occhio si utilizza l’eyeliner. Non è difficile da realizzare, ma neppure così semplice. Bisogna fare parecchia pratica e avere una mano molto ferma e decisa. Anche le meno esperte possono però creare la linea che allunga l’occhio. Come spiegheremo in questo articolo, non per forza infatti va usato l’eyeliner.

Come mettere la matita nera nella rima superiore degli occhi per creare la codina allunga sguardo anziché usare l’eyeliner

Mettiamoci quindi di fronte allo specchio e vediamo come procedere. Per prima cosa, è opportuno avere un piano stabile dove appoggiare il gomito. Così lavoreremo in maniera più agevole. Dobbiamo poi procurarci una matita del tipo kajal. Una matita quindi morbida e facile da applicare. Ovviamente, dovrà essere ben appuntita.

A questo punto, tracciare una linea sottile sulla palpebra superiore il più vicino possibile alle ciglia. Bisogna partire dal centro. Spostarsi poi verso l’angolo interno dell’occhio e successivamente verso quello esterno. Una volta fatta questa operazione preliminare, aiutandosi con l’altra mano, sollevare un poco la palpebra tirando leggermente la pelle. Tracciare quindi la codina unendola alla linea già tracciata.

Consigli pratici e tecnica per tracciare la giusta inclinazione

Vediamo ora altri consigli su come mettere la matita nera nella rima superiore. In particolare, ci soffermeremo sul trucco da conoscere per capire qual è la giusta inclinazione da dare alla nostra codina. Avvicinare la matita alla parte più esterna delle ciglia inferiori. Puntarla quindi verso l’alto in senso diagonale come se fosse la prosecuzione naturale dell’attaccatura delle ciglia stesse.

La nostra codina dovrà quindi coincidere più o meno con questa linea immaginaria.

La lunghezza della codina va a gusti. Ne possiamo tracciare solo un accenno oppure crearne una bella lunga. Molto dipende dai gusti ma anche dalla situazione e dall’outfit. Comunque sia, evitare di allungarla fino al sopracciglio.

Una volta fatto ciò, se si vuole ottenere un effetto più marcato e vistoso, ripassare il tutto in modo che la linea sia più spessa. Per un effetto più delicato, possiamo semplicemente sfumare con un ombretto grigio. In questo caso, si avrà più un effetto “smoked eyes”.

