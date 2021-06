Come mettere in modo facile e veloce il prato sintetico in terrazzo e un pratico suggerimento per pulirlo

Complice la pandemia che ci ha costretti a trascorrere tantissimo tempo a casa, in molti è nato il desiderio di vivere meglio i propri spazi esterni. Non tutti però hanno la fortuna di avere un giardino o un ampio terrazzo da riempire con piante e fiori. Spesso, soprattutto in città si ha a disposizione solo un piccolo balconcino. Ma c’è una soluzione per rendere anche questo spazio più “green” e darci l’illusione di avere la nostra piccola area verde. Posare un prato sarà la soluzione! Il ristagno idrico e la pulizia però scoraggiano. Vediamo di seguito come chiarire i dubbi in proposito.

Come mettere in modo facile e veloce il prato sintetico in terrazzo e un piccolo suggerimento pratico per pulirlo

Innanzitutto non c’è bisogno di chiamare un posatore professionista. Si tratta di un lavoro fai da te davvero alla portata di tutti. Il nostro balcone presenta delle difformità sulla superficie che non si presenta liscia? Non c’è bisogno di utilizzare un fondo di ghiaia o sabbia per livellare. La maggior parte di questi prodotti, una volta posati minimizzano alla perfezione l’imperfezione. Inoltre, è meglio non assecondare i venditori che consigliano l’utilizzo di collanti. Se dovessimo incorrere in problemi, rari, di drenaggio, sarà fondamentale poter accedere alla superficie del pavimento. Inoltre, rispetto alla posa su un prato, quella su un terrazzo è molto più semplice. Non avremo nemmeno bisogno di un sistema di ancoraggio.

Per precauzione, onde evitare che il vento sollevi il manto erboso in corrispondenza delle giunture, sarà sufficiente pulire bene la mattonella in quel punto, dopodiché mettere uno scotch biadesivo. I balconi e terrazzi, a dispetto dei prati, godono già di per sé di un ottimo sistema di scolo fornito dalle naturali pendenze e dalle grondaie. Per questo la posa di un prato sintetico in questi luoghi risulta più semplice ed economica. Basta utilizzare un buon cutter e il gioco è fatto.

Come si pulisce un prato sintetico?

La pulizia è l’altro punto critico da chiarire. In pochi sanno che in commercio esistono degli spazzoloni appositi che puliscono e lavano queste superfici. Le stesse ditte spesso forniscono anche detergenti appositi per l’igienizzazione. Necessaria soprattutto se in casa abbiamo animali che scambiano l’erba sintetica per erba vera. Se non vogliamo ricorrere all’acquisto di questi elettrodomestici, dobbiamo pensare di trattare il nostro prato esattamente come tratteremo il tappeto del salotto a setole lunghe! Consideriamo che le setole del prato sono antibatteriche e non si macchieranno. Ecco come mettere in modo facile e veloce il prato sintetico in terrazzo e un piccolo suggerimento pratico per pulirlo.