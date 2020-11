Il fondotinta è il prodotto base del nostro make-up. Nostro grandissimo alleato, copre imperfezioni, brufoli e macchie della pelle. Se scelto male o applicato nel modo sbagliato può però essere il nostro peggior nemico.

Molte di noi si domandano come mettere il fondotinta per avere una pelle perfetta, ma non sempre trovano la risposta. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno individuato 3 modi per applicare il fondotinta adatti alla vita di tutti i giorni.

Mettere il fondotinta con le dita

Soprattutto se siamo alle prime armi e non ci fidiamo a usare spugne e pennellini, mettere il fondotinta con le nostre dita è la scelta giusta. Iniziamo mettendo una goccia di prodotto nelle diverse zone del viso: guance, fronte e mento. Usando delicatamente le dita, spargiamo il fondotinta su tutto il viso facendo attenzione a non coprire le palpebre.

Il calore delle nostre mani fa sì che il fondotinta si scaldi e che sia di conseguenza più facile stenderlo. Il risultato finale sarà omogeneo e leggero. Ricordiamo che è sempre possibile aggiungere gocce di prodotto se pensiamo ce ne sia bisogno.

Usare le spugnette

Come mettere il fondotinta per avere una pelle perfetta? È possibile usare le famosissime spugnette da trucco. Per usarle bisogna inumidirle con un po’ di acqua per farle espandere. Una volta inumidite procediamo come prima. Mettiamo gocce di prodotto sull’intera area del viso e distribuiamolo picchiettando con la nostra spugnetta.

In alternativa alle solite spugnette, negli ultimi anni le aziende di make-up hanno iniziato a produrne di silicone. In questo caso la quantità di fondotinta necessario diminuisce drasticamente, ma risulta molto più difficile lavorare il prodotto sul viso.

Applicare il fondotinta con i pennelli

Se abbiamo preso la mano con l’arte del make-up, è arrivato il momento di provare ad applicare il fondotinta con il pennello. Se vogliamo che il nostro fondotinta risulti naturale, è consigliato usare lo stippling brush. Questo pennello ha due diversi tipi di setole e permette di distribuire il fondotinta sul viso in modo omogeneo e leggero.

Iniziamo applicando sempre qualche goccia di prodotto sul nostro viso. Tenendo il pennello perpendicolare alla nostra faccia, distribuire il prodotto con movimenti leggeri e circolari. Attenzione a non premere con il pennello o avremo un pessimo risultato. Continuiamo a lavorare il prodotto fino a che non sarà distribuito omogeneamente su tutto il viso.