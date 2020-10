Tutti amiamo esprimere la nostra personalità tramite l’abbigliamento (ecco i capi più importanti per un guardaroba maschile). Purtroppo molto spesso il tempo inclemente non ci permette di indossare i capi che vorremmo. Ma se dobbiamo rassegnarci a indossare vestiti leggeri per l’estate, non è detto che l’inverno debba per forza obbligarci a rinunciare a un vestito corto o a una gonna.

Anche d’inverno è possibile indossare i nostri vestiti corti o le nostre gonne preferite. Bastano pochi semplici accorgimenti. Ecco come mettere i vestiti corti anche d’inverno senza patire il freddo.

Indossiamo indumenti traspiranti

Il primo accorgimento è ovviamente quello di scegliere materiali adatti. Sarà molto difficile goderci la nostra serata invernale se sceglieremo un vestitino di viscosa o altri materiali artificiali. È sempre meglio la fibra naturale, che mantiene il calore e soprattutto lascia traspirare l’umidità. Spesso, infatti, patiamo il freddo non perché non siamo abbastanza coperti, ma perché le stoffe che indossiamo non sono abbastanza traspiranti.

Un altro accorgimento importante è quello di vestirsi a strati. Indossate una bella canottiera di caldo cotone sotto il vostro vestito invernale. Nessuno la noterà, e vi aiuterà molto a mantenere il calore.

I collant imbottiti sono la soluzione giusta anche per le più freddolose

In una guida su come mettere i vestiti corti anche d’inverno senza patire il freddo, non possono mancare le calze a maglia.

Esse sono un indumento importantissimo: un buon paio di calze a maglia può davvero fare la differenza.

Purtroppo le calze a rete o quelle velate a effetto nudo dovranno attendere fino a primavera.

Munitevi piuttosto di calze a maglia pesanti, almeno 50 denari.

Ma se battete i denti anche con i collant più pesanti, non disperate, esiste una soluzione per voi!

Oggi potete trovare in quasi tutte le mercerie delle calze a maglia che assomigliano molto a dei leggins imbottiti. Possiedono una fodera interna caldissima che assomiglia a una sorta di pelliccia (ovviamente artificiale!). Garantito che non patirete più il freddo, anche con la gonna più mini.