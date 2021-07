Le maniglie dell’amore rappresentano degli accumuli di tessuto adiposo localizzato sopra i fianchi, circa all’altezza dell’ombelico. Sono definite come degli inestetismi della pelle, come la cellulite, e a non tutti piacciono, specialmente se sono ben visibili. Altri invece le trovano attraenti e sensuali e sono chiamate così proprio perché sono facili da afferrare.

Non è facile eliminare le maniglie dell’amore, poiché il percorso da fare per raggiungere questo obiettivo è lungo e ci vuole pazienza. Innanzitutto, bisogna curare l’alimentazione, per cui mangiare sano ed equilibrato, evitando tutti i cibi ricchi di grassi. L’attività fisica è essenziale e gli esercizi mirati a ridurre il grasso sui fianchi sono i cosiddetti “plank” e i “crunch”. Si tratta di esercizi molto faticosi per cui è necessaria una buona resistenza, regolarità e l’aiuto del personal trainer, almeno all’inizio.

Come mascherare le maniglie dell’amore e avere un fisico più modellato per abiti mozzafiato

Durante il percorso per cercare di ridurre le maniglie dell’amore, potrebbe essere utile un accessorio. Ecco come mascherare le maniglie dell’amore e avere un fisico più modellato per abito mozzafiato: la pancera modellante.

Andando in giro per negozi di intimo e non solo, si può facilmente trovare questo accessorio comodo e facile da indossare. Si tratta di una pancera elastica a vita alta, che modella non solo la parte superiore, ma anche le cosce. Questo accessorio stringe la pelle andando così a modellare la silhouette e avere la possibilità di indossare abiti più attillati.

Esistono, inoltre, leggings che stimolano la microcircolazione e tramite il processo di termoregolazione il corpo brucia i grassi. Funzionano soprattutto se aiutiamo il nostro corpo tramite un corretto regime alimentare e l’allenamento.

Per cui, se abbiamo dei kilogrammi di troppo e sono localizzati maggiormente sui fianchi, mettiamo la pancera modellante.

