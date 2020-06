Come mantenersi in forma e fare una lussuosa crociera gratis? Il segreto per dimagrire e risparmiare facilmente. Dimagrire e vedere ingrassare il portafoglio. È il sogno di ognuno. Alzi la mano chi non vorrebbe essere un figurino e vedere gonfiarsi il proprio conto in banca. Bene, se sei tra loro alla fine della lettura di questo articolo avrai scoperto il segreto per perdere peso e guadagnare. Come mantenersi in forma e fare una lussuosa crociera gratis: il segreto per dimagrire e risparmiare facilmente.

Si può volere tutto e subito pagando costi impegnativi, oppure….

In genere fare una dieta comporta uno sforzo in termini di impegno psicofisico e anche un certo costo economico. C’è un motivo: la tendenza a volere tutto e subito. Quindi chi decide di dimagrire, si rivolge a un dietologo e inizia una dieta ferrea. Ma si può fare in un altro modo. Tagliare alcune cibi calorosi, evitare i costi del professionista e arrivare, senza un grande sforzo, a risparmiare fino a 750/800 euro all’anno. Ovvero il costo di una lussuosa crociera.

Come è possibile tutto questo? In modo molto facile, tanto che qualcuno di voi senza accorgersene l’ha già iniziato a fare. Ma ecco il segreto per dimagrire e guadagnare facilmente.

Colazione quanto ci costi

La maggioranza degli italiani per settimane è rimasta in casa a causa della quarantena. In quell’occasione nessuno ha potuto gustare il classico cappuccino con brioche che è il trionfo della colazione degli italiani. Per oltre 2 mesi niente cappuccino e brioche al bar.

Sapete quante calorie ha un cappuccino con una brioche? Può arrivare a 550/600 calorie se la bevanda è zuccherata e se la brioche è ripiena. Nella migliore delle ipotesi, con la brioche vuota e cappuccio senza zucchero, si incamerano 400 calorie. Se al posto del cappuccino si prende il caffè le calorie scendono a 350. Sono mediamente un quarto del fabbisogno giornaliero di un uomo e quasi un terzo di quello di una donna.

Per non parlare del costo economico. Mediamente cappuccino e brioche al bar si pagano 2,5 euro, mentre caffè e brioche 2,3 euro. Chi ogni giorno fa colazione fuori, spende 2,5 euro per 5 volte la settimana. Ovvero 2,5 euro per 250 giorni. In totale 625 euro. Se poi il rito della colazione lo si fa anche al sabato e alla domenica, si superano gli 800 euro l’anno di spesa al bar.

Come mantenersi in forma e fare una lussuosa crociera gratis: il segreto per dimagrire e risparmiare facilmente

Ed ecco la soluzione: fate colazione a casa. Semplice, banale, ma estremamente efficace. Mangerete sano, prenderete un terzo della calorie con una colazione nutriente e risparmierete fino a 800 euro l’anno. Soldi sufficienti per una fantastica crociera di una settimana (magari anche due).

So già quello che pensate, è impossibile! Ed è qui la parte più bella: lo avete già fatto. Per 100 giorni non avete potuto fare colazione al bar e quindi niente cappuccino e brioche e avete risparmiato 2,5 euro al giorno. Se facevate colazione fuori tutti i giorni, lo sapete quanto avete accumulato in tempo di pandemia? Almeno 200 euro. E non ve ne siete neanche accorti. Facile e semplice. Adesso dovete solamente mantenere le abitudini che avete adottato in 3 mesi di quarantena.

Tra i vantaggi di questi mesi di inattività c’è quello che siete più ricchi e più in forma.

E potete sfoggiare il nuovo look sul ponte di una lussuosa nave. Buona crociera!