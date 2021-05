In questo articolo gli Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono proporre una serie di esercizi per chi ha veramente pochi minuti al giorno per allenarsi. Va molto in voga tra chi ha pochissimo tempo per allenarsi, ma tiene a mantenere una perfetta forma fisica. Ecco perché è apprezzato da star del cinema, professionisti, manager, personaggi televisivi. Sono 7 semplici esercizi a corpo libero, quindi non è necessario nessun attrezzo. Tra un esercizio e quello successivo si fa una pausa di 30 secondi.

Come mantenersi belli e in forma avendo solamente 5 minuti al giorno con questo metodo che sta spopolando tra le star

Il primo esercizio è la montagna scalatore. Ci si mette nella posizione dei piegamenti con le braccia (flessioni). Poi si porta alternativamente il ginocchio destro e quello sinistro verso il petto, saltando ma mantenendo le mani a terra. Va fatto per 30 secondi.

Il secondo esercizio sono gli squat. Ci si pone in posizione eretta con i piedi allineati all’altezza delle spalle e con le braccia allungate in avanti. Ci si piega fino a quando le cosce sono parallele al terreno e si torna su. Vanno fatte 16 ripetizioni.

Il terzo esercizio è l’High Knees, ginocchia alte. Si chiama così perché è una corsa sul posto portando le ginocchia al petto. Va fatto per 30 secondi.

Il quarto esercizio è il classico piegamento sulle braccia, le flessioni. L’esercizio è chiamato anche push up. Ci si sdraia proni e si mettono le mani all’altezza delle spalle. A questo punto si fa forza sulle braccia e ci si solleva, mantenendo il corpo rigido. Testa, schiena, spalle, dorso e gambe devono essere su una stessa linea. Si fanno 15 ripetizioni.

Il quinto esercizio serve per fortificare gli addominali. Si chiama crunch cowgirl. Sdraiati, mani dietro la nuca, si alzano le ginocchia e si piegano le gambe formando un angolo a 90 gradi. La coscia è perpendicolare al terreno. Mantenendo questa posizione si solleva la parte superiore del corpo e la si avvicina alle ginocchia, poi si torna in posizione di partenza. Si fanno 16 ripetizioni.

Il plank

Il plank è un altro esercizio dedicato agli addominali. Si pongono gli avanbracci a terra in posizione push up e si mantiene sollevato il corpo per 30 secondi. Testa, schiena e gambe, devono essere allineati e gli addominali contratti.

Si termina la serie con il settimo esercizio, l’allungamento del cobra. Sdraiati sulla pancia, si mettono le mani all’altezza delle spalle. Poi si fa forza inarcando la schiena e staccando il petto da terra, ma mantenendo le gambe aderenti al suolo. Si mantiene la posizione per 30 secondi.

Suggerimento conclusivo

Abbiamo visto come mantenersi belli e in forma avendo solamente 5 minuti al giorno con questo metodo che sta spopolando tra le star. Per massimizzare il risultato, via via che si acquista praticità e allenamento si possono allungare i tempi per ogni esercizio. Oppure si possono ripetere le serie. Per esempio se si hanno 10 minuti si possono fare 2 serie. Per ogni esercizio si può vedere la sua esecuzione corretta cercandolo sul web, su un motore di ricerca.

