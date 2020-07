Una delle maggiori conseguenze sgradevoli dei mesi caldi estivi: la puzza dei bidoni dell’immondizia. Già se abbiamo la sfortuna di avere vicino a casa quelli comunali, sfioriamo la tragedia, sollecitando gli uffici preposti alle igienizzazioni. Poi, abbiamo anche i nostri, che diventano tanti, se abbiamo il giardino e conferiamo i rifiuti casalinghi in più contenitori. Ci sono i detergenti, vero. La candeggina, l’alcol, tutti i rimedi moderni, che, però inquinano non solo l’ambiente, ma anche noi e la nostra famiglia. Ecco allora che la nostra redazione vi suggerisce come mantenere puliti e profumati i bidoni della spazzatura grazie ad acqua e sale grosso.

Il più antico di tutti

Ecco il rimedio più antico in assoluto per mantenere igienizzati i nostri bidoni: acqua calda e sale grosso. Un metodo millenario, che i greci prima e i romani poi utilizzavano per le botti e le damigiane. Nelle terribili e afose giornate estive di Atene e Roma, quando igiene e pulizia non erano di casa, le semplici acqua e sale servivano a mantenere freschi e integri i cibi delle famiglie. Soprattutto quelle abbienti. Per chi, poi, poteva permetterselo, perché allora il sale era un lusso, serviva anche a mantenere pulite le botti per contenere il vino e gli alimenti. Se volete che i vostri bidoni profumino, basterà usare acqua calda e sale grosso. Con pochi centesimi e senza inquinare, otterrete il vostro scopo.

Altri sistemi dalla natura

E se vogliamo continuare nella nostra opera bio, ecco altri suggerimenti di come mantenere puliti e profumati i bidoni della spazzatura grazie ad acqua e sale grosso, ma non solo:

– Aceto e olio essenziale dell’albero del tè

– Bicarbonato

– Fondi di caffè

– Cannella

– Limone

Lavarli spesso il segreto

Soprattutto d’estate, col proliferare di germi, funghi e batteri, dobbiamo pulire i nostri bidoni almeno una volta alla settimana. Un ultimo consiglio della nostra redazione. Se siete amanti del quotidiano e accumulate pile di giornali per la raccolta della carta, usateli per il fondo dei vostri bidoni. Assorbiranno lo sporco, l’unto e gli avanzi, preservando l’igiene dei contenitori di casa, e allontanando gli odori sgradevoli. Cosa di non poco conto, soprattutto se riposti in terrazza.

