Estate significa gioia e divertimento. Riusciamo a rilassarci e scoprire nuove mete estive.

Ma proprio nel periodo estivo vogliamo sfoggiare una forma perfetta per affrontare le nostre vacanze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Grazie ad un precedente consiglio abbiamo scoperto che “per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa”.

E che “questo pesce ricco di omega3 è perfetto per la nostra salute in estate”.

Ma come possiamo mantenere la linea in estate con un unico piatto gustoso? Magari anche con poche calorie?

Scopriremo che esiste un piatto spesso sottovalutato che è in realtà molto prezioso ed utile al nostro obiettivo.

Come mantenere linea e forma perfetta in vacanza con gustoso piatto estivo

Con l’arrivo del grande caldo ci passa la voglia di cucinare e anche la fame. Sappiamo però che non possiamo rinunciare ad una sana alimentazione.

Questa ci aiuterà ad idratarci ed alimentarci in modo da affrontare al meglio le nostre giornate.

Sappiamo che “per una dieta dal risultato garantito ci basterà questo riso gustoso ed estivo”. Ma esiste una valida alternativa?

Ci stupirà scoprire che possiamo pensare ad un semplice e gustoso piatto estivo. Stiamo parlando delle verdure grigliate insieme al tonno al naturale.

Scegliamo zucchine e peperoni rossi e gialli. Le prime favoriranno una maggior sensazione di sazietà e i secondi sono dolci e digeribili se cotti alla griglia.

Inoltre, faremo il pieno di magnesio e potassio, sali minerali e di fibre.

Mentre con il tonno al naturale avremo il giusto apporto di proteine senza appesantirci con oli grassi. Ricordiamoci che sulla scatola viene indicato la grammatura effettiva che andremo a mangiare con la dicitura “sgocciolato”.

Ecco come mantenere linea e forma perfetta in vacanza con gustoso piatto estivo. Riusciremo a prepararlo facilmente e velocemente.

Usiamo un po’ d’olio

Ricordiamoci dei condimenti quando decidiamo di preparare questo gustoso piatto estivo.

Utilizzando il tonno al naturale potremo usare un cucchiaino di olio extra vergine per condirlo insieme alle verdure.

E non rinunciamo ad un pizzico di sale e pepe. In questo modo riusciremo ad aumentarne il sapore ma sempre e comunque in modo leggero.

Ecco svelato il piatto gustoso per avere una forma perfetta anche in vacanza. La nostra estate sarà gustosa e divertente.