Talora sembra che questa pandemia non passerà più. I dati sono difficili da interpretare o, peggio, lasciano presumere che la normalità sia lontana.

A livello economico per molti settori è stata, ed è tuttora, una reale catastrofe.

Molte persone sono sul lastrico.

Tuttavia ogni tanto si incontra qualcuno che invece di lamentarsi, ha un sorriso stampato sul volto. Come fa?

Forse questa persona ha compreso come mantenere l’equilibrio mentale in questo difficile periodo.

Oggettività

Per quanto ogni problema abbia un impatto relativo per chi lo subisce, fare dei paragoni, geografici e storici, aiuta a non perdere il morale.

Si deve ricordarsi che per quanto questo periodo sia duro, la maggior parte della popolazione italiana vive nell’agio. È stata costretta a chiudersi in case comode, con computer, giardini e cibo in abbondanza. Anche chi starà leggendo, pur non vivendo in una villa, vivrà comunque in un medio stato di confort. Per quanto a questo benessere si possa essere abituati, non si deve scordare che fino a settant’anni fa le cose in Italia erano ben diverse.

Inoltre si deve tener presente che la ricchezza nel mondo, purtroppo, non è distribuita affatto equamente.

Operare questi paragoni aiuta a ridimensionare il sentimento di sconforto da cui talora si è travolti.

Pianificazione

Se è vero che questo periodo per certi versi è stato un disastro, è vero che offre possibilità nuove.

Lo schema di vita consueto, oggi così rimpianto, costringe spesso l’individuo a vivere una vita frenetica. E spesso per arrivare a guadagnare uno stipendio base.

L’impossibilità di uscire, la mancanza di lavoro, la difficoltà di intrattenere relazioni sociali, possono rivelarsi benevole.

Questo è un ottimo momento per fare tutto ciò che, nella vita normale, non si ha tempo di fare.

Fondamentalmente imparare qualcosa di nuovo. Scoprire una nuova passione. Lasciarsi andare a quella curiosità che si è sempre avuto.

Progettare.

Forse anche un nuovo lavoro. Una nuova idea di vita.

Anche se non si sa quando il mondo ripartirà, al momento opportuno sarà meglio farsi trovare con un progetto definito.

Ecco come mantenere l’equilibrio mentale in questo difficile periodo.