Le torte sono uno dei più grandi piaceri della tavola. Che siano ottime creazioni casalinghe, o opere d’arte acquistate in pasticceria, condividere una torta in famiglia è sempre un momento di convivialità e fonte di gioia. Purtroppo però, molti avranno notato che le torte tendono a perdere in fretta la loro morbidezza. Dopo poco più di un giorno, possono diventare secche o pastose. Questo va a rovinare irrimediabilmente il piacere di consumarle, e non è facile correre ai ripari una volta che abbiamo tra le mani una torta irrimediabilmente secca. Ma niente paura, esiste un trucco molto semplice per ovviare a questo problema. Vediamo come mantenere le torte fresche e idratate anche per giorni ed evitare che si secchino.

La maggior parte delle torte possono stare fuori dal frigo

La prima domanda che si pongono in molti sulla corretta conservazione delle torte è: ma bisogna metterle in frigo? Se la torta non include gelatina o frutta fresca, in realtà può stare benissimo fuori dal frigo, a temperatura ambiente. Quello che rischia di far seccare troppo la nostra torta è la perdita di umidità che avviene soprattutto se la torta è tagliata.

Ma possiamo facilmente impedire che la torta si secchi troppo utilizzando un semplice trucco. Ecco come mantenere le torte fresche e idratate anche per giorni ed evitare che si secchino.

Basta una fetta di pane

Per evitare che la torta si secchi quando l’abbiamo tagliata possiamo utilizzare un trucco facilissimo: sostituire la parte di torta mancante con una fetta di pane. Esatto, una fetta di pane al posto della fetta di torta! Il pane fungerà da ‘tappo’ e impedirà alla torta di perdere umidità attraverso la superficie già tagliata. In questo modo la nostra torta rimarrà soffice e idratata anche per giorni. Se poi vogliamo creare una barriera ancora maggiore alla perdita di umidità, possiamo collocare tutta la torta in un contenitore a tenuta stagna, dove il contatto con l’aria sarà ridotto al minimo.

Ora che conosciamo il segreto, è il momento di andare a preparare una buonissima torta per tutta la famiglia, come questa succulenta torta al cioccolato vegan, perfetta per una merenda leggera