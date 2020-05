Come mantenere la lavatrice splendente? Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno.

Sappiamo tutti che mantenere la casa pulita non è un gioco da ragazzi. E se da piccoli pensavamo fosse semplice, crescendo abbiamo scoperto che la realtà è un’altra. La pulizia della casa è fondamentale non solo per l’igiene, ma anche per il funzionamento di tutti gli elettrodomestici. E uno di quelli che si rompe più facilmente perché pulito in modo sbagliato è proprio la lavatrice.

Andiamo quindi a vedere come mantenere la lavatrice splendente con alcuni semplici consigli.

Pulite una volta al mese il cestello della lavatrice

Il cestello della lavatrice è un covo di batteri e sporcizia. Se volete evitare che si formi della muffa nella vostra lavatrice, ecco come fare. Un bicchiere di aceto di mele e un po’ di bicarbonato sono tutto ciò che vi serve: metteteli nel cestello, e fate partire un lavaggio a vuoto a 95 gradi. Non solo la vostra lavatrice sarà pulita e sicura, ma avrà anche un ottimo odore!

Pulite la vaschetta del detersivo due volte al mese

Anche la pulizia della vaschetta del detersivo è fondamentale. Dopo alcuni cicli, infatti, è proprio la vaschetta quella che accumula più calcare che può rovinare sia la lavatrice che il vostro bucato. Mettete la vaschetta in un cassetto di acqua calda e bicarbonato di sodio per un’ora. Poi, con uno spazzolino, eliminate tutte le tracce di sporco rimaste. Vedrete immediatamente la differenza!

Occhio alla guarnizione

La guarnizione della lavatrice è una delle parti più delicate da pulire. Al suo interno si accumula quella sporcizia che causa la proliferazione di batteri e muffe, che potrebbero crearvi non pochi problemi. Quindi, una volta al mese, armatevi di un composto di aceto, limone e bicarbonato: mischiate fino a che non diventa una pasta cremosa e poi passatela sulla parte in gomma della lavatrice. Il risultato sarà stupefacente.

Pulite attentamente il filtro della lavatrice

Se non usate la lavatrice tutti i giorni, pulire il filtro una o due volte all’anno sarà più che sufficiente. Partiamo da una domanda molto comune: dove è posizionato il filtro della lavatrice? Di solito, si trova nella parte frontale in basso. Lo riconoscerete facilmente grazie alla presenza di uno sportello. Assicurandovi che la lavatrice sia spenta, estraete il filtro, e lavatelo con l’acqua del rubinetto. Spalmate poi con il buon vecchio spazzolino un composto di acqua e bicarbonato. Dopo 10 minuti, mettete il filtro a mollo in acqua calda e aceto. Dopo un’ora, credeteci, sarà come nuovo!

Anche l’occhio vuole la sua parte

Per avere una lavatrice splendente è necessario pulire anche la parte esterna e l’oblo. Basterà un detergente spray, o una semplice soluzione di acqua e aceto fatta da voi. Spruzzatene un po’ sulla parte esterna della vostra lavatrice e rimuovete l’eccesso con una spugna morbida.

Non solo avrete una lavatrice splendente da mostrare fieri, ma il buon odore di questi composti naturali riempirà la vostra casa!