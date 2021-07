Spesso durante l’estate ci affidiamo ai condizionatori per tenere i nostri appartamenti al fresco. La maggior parte delle volte, però, questi elettrodomestici consumano un gran quantitativo di energia elettrica e gravano particolarmente nelle nostre utenze.

Per questo motivo oggi diamo un consiglio per evitare che questa spiacevole situazione si verifichi di nuovo. Ecco spiegato come mantenere la casa fresca e ariosa senza pesare troppo sulla bolletta dell’elettricità. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

I trucchi meno costosi

Iniziamo con qualche piccolo accorgimento di buon senso che può essere messo in pratica fin da subito. Quando usciamo fuori di casa, soprattutto nelle ore più assolate, ricordiamoci di chiudere le tapparelle in modo da non far penetrare all’interno i raggi solari. In questo modo eviteremo che gli interni si scaldino eccessivamente.

Un’altra buona idea consiste nel lasciare comunque la finestra aperta in modo che l’aria continui a circolare e non risulti viziata.

Se invece abbiamo tenuto acceso il condizionatore è meglio mantenere tutto chiuso in modo da far durare il fresco più a lungo.

Ricordiamoci, però, di spegnere tutti i dispositivi elettronici nel momento in cui siamo andati via.

Consigliamo, inoltre, di approfittare delle ore serali per arieggiare casa senza utilizzare elettrodomestici: il calo delle temperature, infatti, potrebbe bastare già di per sé a creare un clima confortevole.

Se invece si possiedono dei ventilatori è bene attivarli seguendo una precisa modalità. Durante l’estate, infatti, vanno fatti ruotare solo in senso antiorario e si può anche pensare di aumentare la loro velocità in modo da creare un vortice fresco.

Se certe attività casalinghe, come ad esempio lavarsi o cucinare hanno creato una cappa di afa, allora è il caso di attivare le ventole in modo da farla defluire via.

Al solito bisogna ricordarsi di spegnere tutto una volta che è finito il suo utilizzo.

