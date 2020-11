I pop corn sono un alimento che si ottiene tramite il riscaldamento di alcune qualità di chicchi di mais.

In genere viene cosparso di sale, oppure di zucchero. Esistono anche altre varianti: pop corn caramellati, allo zafferano, al formaggio fuso, alla cannella, al gusto di pizza e messicani.

I pop corn sono uno spuntino delizioso, rapido da fare, consumato come snack durante un aperitivo, davanti alla tv oppure ad una festa di compleanno. Quando si preparano questi gustosi cereali, si sente nell’aria un delizioso odorino e sono così buoni che “uno tira l’altro”! Se non sono molto conditi, fanno anche bene alla salute.

Parliamo ovviamente di quelli fatti in casa, con poco sale e olio.

I pop corn sono ricchi di polifenolo, contengono vitamine e sali minerali, sono ricchi di fibre.

Sono molto facili da preparare in casa, basta comprare dei semi, ungere una padella con poco olio, e farli scoppiettare con il coperchio ben chiuso.

Se non dovessero aprirsi tutti, probabilmente è perché si è usato troppo poco olio, oppure non si è regolata bene la fiamma.

Come si sa, i pop corn sono buoni e croccanti, solo se mangiati il giorno stesso. Poi diventano mollicci e cambiano sapore. Può capitare di non sapersi regolare con la quantità giusta da mettere in padella, oppure che possano essere avanzati.

Poiché in molti non sanno come mantenere i pop corn freschi e buoni per giorni, si è costretti a buttarli ed è un vero peccato. Esiste invece un metodo molto semplice per farli restare sempre croccanti e ottimi.

Ecco come mantenere i pop corn freschi e buoni per giorni

È un rimedio molto semplice, i pop corn avanzati possono essere messi in una bustina chiusa (anche un sacchetto congelatore potrebbe andare bene) e inseriti nel freezer.

L’aria fredda assorbe l’umidità e li mantiene freschi. In realtà, i pop corn non congelano e all’occorrenza si prendono dal congelatore e riscaldati qualche minuto in forno. E Buon appetito!