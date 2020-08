Come mantenere a lungo l’abbronzatura.

Per molti le vacanze sono ormai finite: tempo scaduto per i bagni al mare e le ore sotto al sole. Allo specchio, la pelle appare ancora luminosa, idratata, levigata e abbronzata. Ma al rientro in città, il cruccio è su cosa fare per protrarre quanto più a lungo possibile questo stato di grazia. Il desiderio è duplice: conservare quel tocco di dorato sulla pelle e in tal modo mantenere vivi i bei ricordi delle vacanze ormai andate. Vediamo allora come mantenere a lungo l’abbronzatura.

Il primo segreto è a tavola

Il primo passa dalla tavola: l’ideale sarebbe continuare con un regime alimentare simile a quello pre-abbronzatura. Quindi basato su alimentazione ricca di sali minerali, vitamine e antiossidanti. Va in pratica impostata un’alimentazione equilibrata che doni benessere alla nostra pelle dall’interno. Preferire frutta e verdura di colore (giallo, arancione, rosso), ossia carote, peperoni, mango, albicocche, pesche, melone, anguria, lamponi. A tal proposito si possono fare anche tanti buoni frullati, o estratti, ma privi di zuccheri aggiunti. Infine, vanno bevuti tassativamente due litri d’acqua al giorno per avere una pelle morbida e idratata.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Idratare la pelle

Appena usciti da una doccia, quando la pelle è ancora umida, sarebbe bene idratare la pelle. Andrebbero usate creme prive di conservanti o additivi chimici di sorta; meglio quelle a base di aloe vera o con burro di karité. Anche l’olio di Argan va benissimo allo scopo e lo stesso dicasi per il mallo di noce. Lo si ricava dalla parte verde esterna al guscio delle noci ed è ricco di sostanze antiossidanti che nutrono la pelle in profondità.

Lavare e detergere con cura

Anzitutto prediligere le docce brevi ai bagni prolungati. Evitare poi di fare docce frequenti durante la giornata. Evitare l’acqua troppo calda e dura. Caldo e calcare sulle pelle la rendono più secca e incline alle infiammazioni. Infine, non strofinare troppo l’epidermide nel corso della doccia o del bagno. Ma anche nella fase dell’asciugatura: è infatti sufficiente limitarsi a tamponare il corpo con l’accappatoio o un telo in fibra naturale.

Come mantenere a lungo l’abbronzatura

Infine qualche accorgimento da tenere nel corso della nostra vita quotidiana. Spieghiamolo con esempi concreti. Evitare abiti stretti e in generale un abbigliamento troppo aderente. Questi infatti sfregano la pelle, se indossati troppo a lungo. L’aria condizionata rinfresca sì, ma secca la pelle, a discapito del suo strato più superficiale e colorato dall’abbronzatura. Approfittare di ogni raggio di sole e di ogni occasione per stare all’aria aperta. Fate colazione sul balcone, o la pausa caffè stando dietro una finestra o a un tavolino di un bar.

Oppure concedersi una pausa pranzo su una panchina, se ad esempio si è al lavoro. Magari potreste fare una telefonata di qualche minuto restando esposti al sole.

Mai infine farsi mancare una passeggiata (ad esempio quando si torna da lavoro); camminare è un toccasana per lo spirito e l’organismo. Bastano venti, trenta minuti al giorno all’aria aperta per fissare l’abbronzatura e farla durare più a lungo.